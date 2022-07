Android: Die Sorge um Werbung auf Handy-Sperrbildschirmen hat sich längst bewahrheitet

Auf Basis eines Berichts von Techcrunch zum US-Markt häufen sich aktuell Meldungen über auch hierzulande möglicherweise kommende Werbung auf den Sperrbildschirmen von Android-Handys. Diese Form der Werbung ist allerdings auf Xiaomi-Smartphones schon seit längerem präsent.

Um welche Werbung geht es genau? Der Bericht von Techcrunch bezieht sich auf das indische Unternehmen Glance. Demnach hat es einen Wert von etwa zwei Milliarden US-Dollar, wird unter anderem von Google unterstützt und ist in Asien auf 400 Millionen Smartphones präsent.

Mit Glance wird der reguläre Sperrbildschirm des Handys durch eine eigene Plattform ersetzt, die unter anderem Werbung direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigen kann und die auf Screenshots an Apps wie TikTok erinnert.

Der Bericht besagt, dass Glance innerhalb der nächsten zwei Monate mit dem Marktstart in den USA plant und innerhalb der kommenden Jahre auch global expandieren will. Forenbeiträge und Videoanleitungen wie die unten verlinkte zeigen gleichzeitig, das Glance auf Xiaomi-Smartphones schon länger auch in Deutschland samt Werbung für den Sperrbildschirm zu finden ist:

Gibt es für die Zukunft (mehr) Grund zur Sorge?

Sollte Glance nicht nur in Asien, sondern auch in den USA Fuß fassen können und Partnerschaften mit wichtigen Smartphone-Herstellern und Mobilfunk-Providern eingehen, wäre naheliegend, dass das früher oder später auch in Deutschland in größerem Umfang als bisher passiert.

Allerdings lässt sich Glance auf Wunsch jederzeit deaktivieren, wie das obige Video zeigt (auch wenn es dabei die ein oder andere Stolperfalle gibt). Das dürfte vorerst so bleiben, insofern müsst ihr euch keine Sorgen über eine dauerhafte ungewollte Übernahme eures Sperrbildschirms in naher Zukunft machen.

Da man den Sperrbildschirm sehr oft zu Gesicht bekommt, stellt er aber grundsätzlich eine potenziell sehr attraktive Plattform für Werbung dar, die durch Unternehmen wie Glance durchaus stärker in den Fokus rücken könnte. Bleibt nur zu hoffen, dass entsprechende Lösungen in allen Fällen abschaltbar sein werden.

Wie schätzt ihr die Lage ein? Bekommen wir früher oder später vermehrt auch auf dem Sperrbildschirm und in anderen Bereichen des Handys vermehrt Werbung zu sehen? Oder beschränkt es sich weiter primär auf Werbung innerhalb von Apps? Schreibt es gerne in die Kommentare!