Buchautor verklagt Apple wegen eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten

Apple kassiert unter anderem wegen einem seiner Filme eine Klage. (Bild: Apple/Tetris)

Eine Verfilmung von Tetris brodelte lange in der Gerüchteküche, doch dann schnappte sich Apple die Filmrechte und brachte den Streifen mit Taron Edgerton in der Hauptrolle im März 2023 auf Apple TV Plus.

Die Cuprtiner taten das zum Leidwesen eines ganz bestimmten Mannes, denn angeblich basiert das Drehbuch zum Film auf einem 2016 von ihm veröffentlichten Buch.

Angebliche Copyright-Verletzung

Was ist passiert? Dan Ackerman, Chefredakteur des englischsprachigen Tech-Blogs Gizmodo, hat unter anderem Apple und The Tetris Company verklagt. Die haben angeblich die Urheberrechte seines eigenen Buches verletzt, so Reuters.

Ackerman behauptet, dass der Film Tetris seinem 2016 veröffentlichten Buch The Tetris Effect in fast allen wesentlichen Punkten gleichen würde. Er spricht von Urheberrechtsverletzung.

Autor erhielt Unterlassungsschreiben

Noch vor Veröffentlichung schickte Ackerman ein Vorabexemplar seines Buches an die Geschäftsführerin der Tetris Company Maya Rogers, gibt der Autor in der Anklage an. Im selben Jahr erhielt Ackermans Agent die Antwort, dass er bloß nicht auf die Idee kommen solle, das Buch verfilmen zu lassen.

Für den Autor ein klarer Fall. Rogers habe Inhalte des Buches zusammen mit dem Drehbuchautor Noah Pink ohne Ackermans Zustimmung übernommen, um selbst einen Film über die Tetris-Story zu veröffentlichen.

Eine andere lesenswerte Geschichte aus der Technikwelt hat unser Redakteur Patrick Poti ausgegraben:

Mehr zum Thema Die Sowjetunion hatte es, die USA wollte es: Mit diesem Trick sind die USA an das entscheidende Element für ihr futuristisches Flugzeug gekommen von Patrick Poti

Ackerman fordert Beteiligung

Für Autorinnen und Autoren sind Filmumsetzungen ihrer Werke die größte Einnahmequelle, das weiß auch Ackerman. Daher fordert er sechs Prozent des Produktionsbudgets.

Der Autor sieht in der ganzen Tat einen wirtschaftlichen Angriff auf sein Unternehmen und die unbefugte Nutzung seines Eigentums.

Für das Gericht gilt es nun herauszufinden, was historischer Fakt ist, und was wirklich aus dem Buch entlehnt wurde.

Nachstehend findet ihr den Trailer zum Film Tetris auf Apple TV Plus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Weitere (teils absurde) Geschichten aus der Welt liegen nah und fern:

Wenn ihr euch eine etwas nüchternere Betrachtung der Tetris-Story wünscht, empfehle ich euch The Story of Tetris des YouTubers Gaming Historian.

Die Hintergründe, wie Tetris entstand und wie es das Spiel von hinter dem eisernen Vorhang zu uns geschafft hat, ist so verblüffend wie lesenswert. Kennt ihr die ganze Geschichte? Habt ihr euch den Film auf Apple TV Plus schon angeschaut? Oder gehört das zur Kategorie “Partywissen”? Tippt es gerne in die Kommentare.