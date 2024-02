Asus Zenfone 11: Die kompakte Android-Reihe erhält wohl bald Zuwachs, der mit einer langen Tradition bricht

Sieht so das Zenfone 11 Ultra aus? (Bildquelle: Td3v1l via Reddit)

Bisher war die Asus-Zenfone-Reihe hauptsächlich für ein Merkmal bekannt: vergleichsweise kompakte Handys. Das noch aktuelle Asus Zenfone 10 etwa setzt auf eine Display-Diagonale von 5,9 Zoll (ca. 15 cm), größere Modelle sind hier eher selten.

Zumindest teilweise wird mit dieser Tradition nun gebrochen, wenn es nach aktuellen Leaks zur kommenden Generation geht. So soll Asus zum Zenfone 11 eine weitere Ultra-Version planen, die dem Namen entsprechend deutlich größer ausfällt. Auch die technischen Daten sollen bereits bekannt sein.

KI-unterstützer Inhalt Das Wichtigste in Kürze Asus plant angeblich eine Ultra-Version des Zenfone 11, die deutlich größer als bisherige Modelle ausfallen dürfte

Das Zenfone 11 Ultra soll ein 6,78 Zoll (ca. 17 cm) großes AMOLED-Display mit 2.400 x 1.080 Pixeln haben

Weitere technische Daten wurden geleakt, eine Produktvorstellung zur MWC 2024 ist denkbar

So soll das Asus Zenfone 11 Ultra aussehen: Der Leak wurde erstmals im Subreddit zum Asus Zenfone veröffentlicht. Dem Beitragsersteller »Td3v1l« zufolge wurden sowohl Bilder als auch das technische Datenblatt zum Zenfone 11 Ultra in der neuen Firmware des ROG Phone 8 gefunden.

Die geleakten Fotos des neuen Smartphones zeigen fünf verschiedene Farbvariationen: Grün, Orange, Silber, Blau und Schwarz. Analog zu den Asus Zenbooks ist auch hier die Rückseite des Handys mit den ROG-Akzentstreifen versehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Angebliche Specs enthüllt: Spannend wird es aber beim Blick auf die technischen Daten des Zenfone 11 Ultra, die der Leak mitliefert. Denn das neue Modell soll auf ein 6,78 Zoll (ca. 17 cm) großes AMOLED-Display setzen, was eine zumindest anteilige Abkehr vom bisherigen Markenzeichen der Zenfone-Handys bedeuten würde.

Als Auflösung werden hier 2.400 x 1.080 Pixel genannt, als dynamische Bildwiederholrate sollen bis zu 120 Hertz möglich sein. Zudem verfüge das Zenfone 11 Ultra über einen »Gaming-Modus«, mit dem auf bis zu 144 Hertz erhöht werden kann.

Im Inneren des Zenfone 11 Ultra werkelt demzufolge ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 im Verbund mit bis zu 16 GByte Arbeitsspeicher; die interne Kapazität soll sich auf bis zu 512 GByte belaufen.

Die Kamera wird indes ein klassisches Triple-System, das auf einem rechteckigen Modul platziert wird. Als Hauptkamera wird wohl eine Linse auf Basis des Sony IMX890-Sensors mit 50 Megapixeln genutzt. Flankiert wird die Linse von einem 13-MP-Ultraweitwinkel sowie einer 32-MP-Telekamera, die wiederum mit dreifachem optischem Zoom sowie OIS ausgestattet ist.

Die Akkukapazität beziffert das geleakte Datenblatt auf 5.500 mAh, welche per USB-C-Charger mit bis zu 65 Watt oder kabellos mit bis zu 15 Watt geladen wird. Eine solcher USB-C-Charger wird wahrscheinlich im Lieferumfang enthaltenen sein.

Ein solches Ultra-Modell dürfte aber nicht automatisch das Ende der kompakten Zenfone-Smartphones bedeuten; wahrscheinlicher ist, dass die größere Variante zusätzlich zu einem regulären Zenfone 11 auf den Markt kommt.

0:51 Klein aber oho: Das Asus Zenfone 10 bringt top Leistung in kleiner Bauform mit

Wann eine solche Präsentation erfolgen wird, wird im Leak allerdings nicht genannt. Der nächste logische Termin wäre etwa die MWC 2024 (Mobile World Congress) in Barcelona, welche vom 26. bis zum 29. Februar abgehalten wird.

Wie wichtig ist euch die Kompaktheit eures Smartphones? Würdet ihr auf die neuesten Komponenten verzichten, wenn das Handy dafür handlich bleibt? Oder kommt es bei euch doch auf die Größe und nicht die Technik an? Oder gehört ihr zur für Smartphones unerreichbaren Klientel der Retro-Freunde, die bis heute ihr Nokia-Handy mit Stolz in der Hosentasche tragen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!