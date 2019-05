Microsofts neuer Edge Browser auf Basis von Googles Chromium-Engine lässt sich aktuell zwar nur als Developer Version herunterladen, trotzdem funktioniert die Software problemlos und unterstützt auch das Redesign von Youtube - eigentlich.

Denn nun zeigt der Edge Browser plötzlich die alte Version der Streaming-Webseite an, die darauf verweist, dass dieser Browser das Redesign nicht unterstütze. Wer die Webseite von Youtube mit dem Edge Browser aufruft, bekommt das alte Design der Webseite vorgesetzt.

Scrollt man ganz nach unten und klickt auf die Schaltfläche Neue Funktionen testen -> Neues YouTube-Design ausprobieren, erscheint die Meldung »Dein Browser wird nicht unterstützt. Probier es mit der aktuellen Version von Google Chrome«.

Darunter befindet sich dann eine weitere Schaltfläche zum Download von Google Chrome.

Auf reddit (via Techradar) machte ein Nutzer auf dieses Problem aufmerksam und spekulierte, ob es sich dabei um einen Bug der Developer-Version 76.0.167.1 handeln könne.

Doch weil die aktuelle Youtube-Version bis vor Kurzem noch problemlos mit Edge funktionierte, glauben andere Nutzer nicht an einen Fehler seitens Microsoft, sondern an eine bewusste Manipulation seitens Googles.

Great. YouTube now no longer works with the new Edge. You get this message, asking you to download Chrome, or you have to revert to the old YouTube design. pic.twitter.com/gsxi50IEtr