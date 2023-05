Beliebter Rennspiel-Klassiker bekommt fast 19 Jahre nach Release von Fan modernste Technik spendiert

Need for Speed Underground 2 ist eines der beliebtesten Racing-Games seiner Zeit gewesen. Ein Fan hat mit einem neuen Tool dem Spiel Ray Tracing spendiert - mit mehr oder weniger Erfolg.

Need for Speed Underground 2: Alleine der Titel des Spiels dürfte bei vielen für Nostalgie sorgen. Das beliebte Rennspiel ist nun fast 19 Jahre alt und ein Remake oder Remaster ist soweit nicht in Sicht.

Genau deswegen hat ein Youtuber die Dinge einfach selbst in die Hand genommen und sich das Remake mit Ray Tracing selbst gebastelt - mit einem noch verbesserungswürdigen Ergebnis.

Nvidia RTX Remix macht es möglich

RTX Remix - so nennt sich das Tool von Nvidia, das sich aktuell im Early Access befindet und Spiele-Fans erlaubt, eigene Remakes mit Path Tracing zu basteln. Dieses besteht aus zwei Teilen:

RTX Remix Creator Toolkit

RTX Remix Runtime

Mit dem RTX Remix Runtime können Spielinhalte während der Wiedergabe ausgetauscht und RTX-Technologien wie Path Tracing, DLSS 3 und Reflex hinzugefügt werden. Das RTX Remix Creator Toolkit ermöglicht Moddern die Überarbeitung von Spielen, indem sie neue Assets und Lichter zuweisen und KI-Tools verwenden.

Aktuell ist nur die Runtime in einer frühen Version verfügbar, weshalb der Modder für seine neue Version von NfS Underground 2 noch keinen Zugriff auf das Creator Toolkit und die damit verbundenen KI-Tools hat - und spiegelt sich das im Ergebnis wider.

In dem Video sieht man, dass sich die Lichteffekte sehr sporadisch und unnatürlich verändern. Schaut ihr euch nur einzelne Screenshots des Videos an, sind die hinzugefügten Ray Tracing-Effekte deutlich schöner anzusehen. Macht euch am besten selbst ein Bild davon:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wir dürfen gespannt sein, ob wir schon bald mehr RTX-Remakes von alten Games bekommen werden, sobald Nvidias Tool fertig gestellt wurde. Wann RTX Remix vollständig verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt, jedoch kann man sich von Nvidia benachrichtigen lassen, wenn das endlich der Fall ist.

Immer wieder bauen Fans auch alte Klassiker in Unreal Engine 5 nach. Ein gutes Beispiel seht ihr hier:

Mehr zum Thema Mit Unreal Engine 5 sehen zwei alte Shooter plötzlich aus wie Hochglanz-NextGen-Kracher von Duy Linh Dinh

Was haltet ihr von diesem Fan-Remake und glaubt ihr, dass das Tool in Zukunft stark genug sein wird, um viele andere Spiele neu aufzulegen? Welches Spiel wäre euer Favorit für ein solches Remake? Wünscht ihr euch überhaupt alte Klassiker mit Ray und Path Tracing? Oder findet ihr das unnötig? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!