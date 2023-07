Besser spät als nie: Nvidia verpasst der RTX 4090 ein wichtiges Update

Die Founders Edition der RTX 4090 erhält einen neuen Stromanschluss.

Was lange währt, wird endlich gut? Zumindest im Fall der Geforce RTX 4090 scheint sich das Sprichwort allmählich zu bewahrheiten.

Zu ihrem Release im Oktober 2022 hatte das jüngste Flaggschiff aus dem Hause Nvidia mit schmelzenden Stromanschlüssen zu kämpfen. Als Ursache wurden nicht richtig sitzende Kabel ausgemacht, die nicht vollständig im 12VHPWR-Port eingerastet waren.

Diverse Hersteller haben bereits damit begonnen, Lösungen zu präsentieren, wie das Problem umgangen werden kann - darunter etwa MSI oder Gigabyte:

Nvidia selbst hatte sich nur bedingt zum Problem geäußert.

Wenngleich das Unternehmen in einer Mitteilung von 50 bestätigten Fällen mit geschmolzenen Steckern spricht und eine Anleitung zum richtigen Anstecken des 12VHPWR-Anschlusses liefert - so richtig behoben wurde der Brandherd bisher noch nicht.

Stichwort: Bisher. Denn auf Reddit ist ein Bild einer vermeintlich neu produzierten RTX 4090 Founders Edition aufgetaucht, die eine unscheinbare und doch wichtige Änderung beinhaltet.

Der Reddit-Beitrag selbst nimmt Bezug auf einen Bericht von Igor's Lab, laut dem in der RTX 4070 und der zugehörigen Ti-Version die Pins für die Sensorik gekürzt wurden.

Beim Auspacken der neuen Grafikkarte fiel dem Nutzer prackprackprack auf, dass dies wohl auch bei der frisch gekauften RTX 4090 FE der Fall ist.

Sollte sich dies mit weiteren Fällen bestätigen, ist davon auszugehen, dass Nvidia auch bei der Flaggschiff-GPU heimlich, still und leise die Produktion umgestellt hat. Eine offizielle Stellungnahme wird allerdings nicht erwartet.

Kürzere Pins bei der RTX 4090 FE: Was bringt das?

Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie kürzere Pins zur Sensorik das Schmelzen von Anschlüssen verhindern wollen.

Effektiv soll damit verhindert werden, dass die Grafikkarte bei der Kommunikation mit dem Netzteil mehr Leistung herausholt, wenn das Kabel nicht richtig eingesteckt ist - was bekanntlich als Ursache für die schmorenden Ports gilt.

Erst, wenn der Stecker absolut richtig sitzt, können die stromführenden Teile die gesamte Kontaktfläche nutzen und so auch das Mehr an Leistung in Anspruch nehmen.

Bestätigen lässt sich die neue Revision der RTX 4090 FE bisher allerdings noch nicht, da laut dem Reddit-Nutzer das Produktionsdatum im Gegensatz zu den Erstmodellen nicht aufgeführt wird. Potenziell werden in den nächsten Wochen aber weitere Nutzerberichte und Fotos zur Verfügung gestellt.

Die RTX 4090 FE mit verkürzten Sensorik-Pins - hat Nvidia hier zu spät reagiert oder ist die potenzielle Lösung ein Grund für euch, mit der Founders Edition zu liebäugeln? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!