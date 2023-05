Bezahlen ohne Bargeld, Karte oder Internet. Ist das die Bezahl-Methode der Zukunft?

Blau blüht nicht nur der Enzian, sondern vor allem der QR-Code namens Bluecode. (Bild-Quellen: Elf-Moondance und DayronV über Pixabay)

Im Supermarkt bezahlen, ganz ohne Bargeld oder Karte: das gibt’s schon. Aber mit dem Smartphone bezahlen, auch dann, wenn die Internetverbindung lahmt – oder ganz abreißt? Das ist neu und nennt sich Bluecode (t3n, Chip und t-online haben über Lebensmittel Zeitung berichtet).

Die Supermarkt-Kette Kaufhaus will die Bezahl-Methode Bluecode ab Herbst dieses Jahres für seine Kundinnen und Kunden anbieten. Aktuell befindet sich Bluecode bei Kaufland in einer Pilotierungs-Phase, wird also noch getestet. Die Drogerie-Ketten Rossmann und Müller respektive die Baumärkte von Globus nutzen die Bezahl-Methode Bluecode bereits.

Wie funktioniert Bluecode?

An der Kasse wird, egal, ob ihr vor dem Kassierer steht, oder an der Selbstbedien-Kasse selber eintütet, ein QR-Code eingescannt, den ihr auf eurem Handy vorzeigt. Belastet wird dasjenige Kundenkonto, welches die Kundin bei der App hinterlegt hat.

Aber woher rührt der Begriff Bluecode – zu Deutsch also: blauer Code? Die Bezahl-Methode heißt so, weil der schwarze QR-Code nach erfolgreichem Bezahlvorgang blau wird. So weiß die Kundschaft: Oh! Mein QR-Code hat von schwarz zu blau wechselt. Mein Einkauf wurde erfolgreich abgewickelt!

Das Besondere ist: Bluecode soll auch dann funktionieren, wenn die Internetverbindung lahmt – oder ganz abreißt.

Mehr zum Thema Bezahlen wird in naher Zukunft einfacher denn je - warum das große Gefahren birgt von Alana Friedrichs

Meinung des Redakteurs

Patrick Poti: Ein Beispiel aus dem Alltag: Wüsste meine Konditorei um die Ecke nur, wie viele Schwarzwälder Kirschtorten, Bienenstiche und Engelsaugen in seinem Schaufenster vergammelt sind, weil der Konditor Bargeld von mir verlangt.

Hintergrund dazu: Wie jeder Mensch, der sich zu den Millennials oder einer früheren Generation zählt, bezahle ich ausschließlich bargeldlos. In der Theorie. In der Realität sehe ich mich – nicht gerade im Supermarkt, aber häufig in der Gastronomie – mit dem Diktat der Barzahlung konfrontiert.

Eine Bezahl-Methode wie Bluecode, die auch offline mit meinem lahmen Android-Mobilteil funktioniert, lässt mich vorauseilend frohlocken. Bei meiner nächsten Kirschtorte, erkämpft mit einem Gang zum Geldautomaten, sollte ich unauffällig das Wort Bluecode ins Gespräch einbauen. Vielleicht stellt der Backwarenmeister dann ja um.

Was haltet ihr von der Bezahl-Methode Bluecode – oder nutzt ihr diese längst? Gehört ihr gar zu den Menschen, die den diskreten Charme abgegriffener Geldscheine und zerkratzter Münzen zu schätzen wissen? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare!