Bild eines rauchenden Mannes aus den 80ern geht viral, doch es ist nicht echt - So erkennt ihr falsche Bilder

KI-Bilder erkennen. Wir klären auf. (Bild: Adobe Stock - Elutas)

In den sozialen Medien könnte euch in den letzten Tagen ein Bild untergekommen sein, das heiß diskutiert wird. Ein Mann sitzt rauchend in einer McDonalds-Filiale und schaut in die Kamera. Das Bild wurde augenscheinlich in den 80ern gemacht, doch der Schein trügt:

Warum ging das Bild viral? Das Bild hat gleich mehrere Diskussionen ausgelöst. In einigen Kommentaren geht es darum, dass man damals noch in Restaurants rauchen durfte. Andere schwelgen in Erinnerungen an die 80er. Und wieder andere diskutieren über das Bild, weil es nicht ganz das ist, was es zu sein scheint.

Was ist daran so besonders? Das Bild ist nicht echt und wurde von einer KI erstellt. Trotzdem oder auch genau deswegen wurde es über 22 Millionen mal angeschaut, bevor der Account, der das Bild gepostet hat, gelöscht wurde.

(Bild: X)

Viele Leute haben den Fake als real akzeptiert, doch wie könnt ihr es in Zukunft vermeiden, euch von solchen Bildern täuschen zu lassen?

So erkennt ihr KI-geneierte Bilder

Das »Foto« ist das perfekte Beispiel für augenscheinlich reale KI-Bilder. Auf den ersten Blick scheint es nur ein Erinnerungsfoto an eine vergangene Zeit zu sein, doch wenn ihr genauer hinsieht, erkennt ihr die Fehler im Bild, durch die ihr erkennen könnt, dass es sich um ein künstliches Bild handelt.

Vorsicht: Die Technologie im Bereich KI schreitet sehr schnell voran und die Merkmale, die wir euch jetzt zeigen, können bereits in wenigen Jahren oder sogar Monaten nicht mehr gültig sein. Bis jetzt könnt ihr euch allerdings noch sicher sein, dass ihr KI-Bilder an den folgenden Merkmalen erkennen könnt.

1. Schriftzüge

Seid ihr euch einmal bei einem Bild nicht sicher, ob es nun echt ist, oder von einer KI erstellt wurde, dann reicht oftmals ein Blick auf irgendeine Art Schrift im Bild.

KIs sind momentan nur sehr sporadisch dazu in der Lage, richtige Texte in Bildern darzustellen.

Im Bild unseres 80er-Mannes ist vor allem der Getränkebecher ausschlaggebend, der wahrscheinlich den Coca-Cola-Schriftzug darstellen soll. Im Bild sind das allerdings unlesbare Zeichen, die auf den ersten Blick zwar an das Original erinnern, aber bei genauerer Betrachtung nur wenig damit gemein haben.

2. Hände und andere Gliedmaßen

Eine der größten Schwächen von generativen KIs, die euch Bilder generieren, sind momentan noch Hände und manchmal auch Füße. Wenn ihr euch die Hände des Mannes genauer anschaut, werdet ihr feststellen, dass die Finger ungewöhnlich lange sind und der Übergang zwischen Hand und Handgelenk etwas zu glatt verläuft. Außerdem gibt es kein Zeichen eines Daumens an seiner linken Hand.

Doch der wahre Übeltäter im Bild ist die Hand des Mannes im Hintergrund. Sie scheint vom Arm leicht abgetrennt zu sein und hat eine unnatürliche und abgeknickte Form. Zusätzlich werden dunkle Fragmente an der Hand angezeigt, deren Zuordnung schwerfällt.

3. Logikfehler

Manchmal kommt es vor, dass Bilder weder Hände noch Schriftzüge haben und trotzdem von KI generiert wurden. Dann ergibt es Sinn nach allgemeinen Logikfehlern zu suchen.

Im Falle unseres rauchenden KI-Freundes reicht ein Blick auf das T-Shirt des Mannes, denn das ist nur sporadisch vorhanden.

Die Ärmel sind zwar zu sehen, doch wo der Rest des Shirts sein sollte, seht ihr nur die Brustbehaarung des Mannes. Auch das ist ein starker Hinweis auf KI-Generierung - auch wenn wir in diesem Fall eine 80er-Modeerscheinung nicht ganz ausschließen können.

Dennoch: KIs generieren oftmals noch einige unlogische Bildabschnitte, die für das menschliche Auge befremdlich sind. Achtet also auf versteckte Ungereimtheiten in Bildern, wenn ihr den Verdacht habt, dass es sich um eine Fälschung handeln könnte.

4. Unklare Details

In manchen Bildern, die von KI generiert wurden, könnt ihr keine oder nur wenige Details erkennen, auch wenn der Bildausschnitt eigentlich gut zu sehen ist. Auch das ist ein Zeichen für »unechte« Bilder.

In unserem Beispiel seht ihr weit im Hintergrund zwischen den zwei hauptsächlich sichtbaren Männern eine Frau. Zumindest vermuten wir, dass es sich um eine Frau handelt, denn wirklich erkennbar ist es nicht.

Das Gesicht ist komplett verschwommen und auch sonst scheint ein realer Mensch höchstens durch die Form angedeutet.

Ein weiteres Beispiel für unklare Details findet ihr wieder in der Nähe der Hände. Dort scheint ein Stück des Burgerfleisches vor dem kleinen Finger zu schweben oder auf den Burger gelegt worden zu sein.

Zusätzlich scheint es eine zweite Tischkante links neben dem Getränk zu geben.

Fazit

Besonders kleine Details im Hintergrund und Logikfehler enttarnen KI-Bilder momentan relativ zuverlässig. Doch wie oben bereits erwähnt, entwickelt sich die Technologie in einem rasenden Tempo und auch diese Schwächen könnten bald ausgebügelt werden.

Jetzt seid ihr dran: Kanntet ihr das Bild schon? Habt ihr es gleich als Fake erkannt oder musstet ihr ein paar mal hinsehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!