Mein Geheimtipp zum Black Friday bislang: Diese Maus lohnt sich sogar dann, wenn ihr keine neue sucht

Tech-Redakteur Nils ist seit über 18 Monaten in seine aktuelle Roccat-Maus verliebt.

Viele denken beim Schlagwort Gaming-Maus zuerst an Hersteller wie Logitech, Razer und Steelseries. Aber auch das ursprünglich deutsche Unternehmen Roccat, das mittlerweile zu Turtle Beach gehört, hat gute Peripherie im Angebot. Beispielsweise die Roccat Kone Pro Air.

Es ist nicht das erste Mal, dass ich euch diese Maus ans Herz lege und es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein. Aktuell lohnt sich der Blick auf die Gaming-Maus aber ganz besonders, da sie zum Black Friday einen neuen Tiefstpreis erreicht hat.

Sowohl bei Amazon als auch bei Saturn und Media Markt sowie in diversen Ebay-Angeboten liegen die Anschaffungskosten bei 44 Euro. Die auch von mir genutzte weiße Variante ist dabei etwas häufiger vertreten.

Zum Vergleich: Als die Roccat Kone Pro Air Mitte 2021 erschienen ist, lag der Preis noch bei knapp 130 Euro. Aber was macht die Maus so gut, dass sich euch sogar dann empfehle, wenn ihr keine neue sucht?

Nils Raettig Nils testet seit mittlerweile über 13 Jahren beruflich Gaming-Hardware und ist seit 2013 teil der Hardware-Redaktion der GameStar. Gaming-Mäuse haben für ihn sogar noch länger Bedeutung, schließlich hat er sein Shooter-Glück schon zu Zeiten von Counter-Strike 1.6 versucht, und wenn eine präzise Maus in einem Spiel besonders wichtig ist, dann in CS. Seine kompetitive Seite lebt Nils mittlerweile in League of Legends aus. Aber auch hier gilt, dass niemand verlieren will, weil die Maus Ärger gemacht hat. Auf die Kone Pro Air war dabei für ihn bisher stets Verlass.

Bietet mehr, als das Herz begehrt

Es geht mir nicht um die perfekte Präzision, die bei der Pro Air gegeben ist. Das sollte für eine Gaming-Maus selbstverständlich sein und ist in meinen Augen nichts Besonderes, auch nicht für eine kabellose Maus. Gleiches gilt für das geringes Gewicht von 75 Gramm.

Stattdessen ist es die herausragend Haptik, an der ich mich mittlerweile seit über 18 Monaten Tag für Tag auf's Neue erfreue. Ich glaube, die Chancen stehen gut, dass es euch genau so geht und dass die Kone Pro Air eure aktuelle Maus in diesem Punkt klar überflügelt.

Die Oberflächen und Tasten fühlen sich extrem geschmeidig an, was gepaart mit der durchdachten ergonomischen Form für rechte Hände zu einer sehr angenehmen Handhabung führt. Dem weichen Material gelingt es dabei dank einer Linienstruktur an den Seiten, stets sicheren Halt zu bieten:

Liegt die Maus so gut in der Hand wie die Roccat Kone Pro Air, macht das Zocken gleich nochmal so viel Spaß.

Vorsicht ist dennoch geboten!

Letztlich ist es Geschmackssache und von der Form eurer Hand abhängig, ob euch eine bestimmte Maus als Gesamtpaket zusagt oder nicht. Wie gut euch ein bestimmtes Modell gefällt, zeigt daher nur ein Praxistest.

Ich kann euch aber nur sehr empfehlen, der Roccat Kone Pro Air eine Chance zu geben. Bislang hat sich keine Maus auch nur annähernd so gut in meiner Hand angefühlt wie dieses Modell.

Was sonst noch gut ist - und was schlecht

Seitdem ich die Kone Pro Air im Einsatz habe, wurde ich vom Sensor noch nie enttäuscht. Sehr gut gefällt mir außerdem die hohe Akkulaufzeit von über 100 Stunden.

Die RGB-Beleuchtung ist bei mir allerdings deaktiviert. Mit aktivierter Beleuchtung müsst ihr die Maus schneller wieder aufladen.

Das Mausrad überzeugt mich grundsätzlich ebenfalls, wobei die Rasterung ein Stück genauer ausfallen könnte und der Widerstand zum Betätigen der Mausradtaste ein wenig niedriger.

Die Verarbeitung liegt dabei generell auf einem hohen Niveau, aber mit Luft nach oben. So ist ab und an doch ein leichtes Knarzen zu hören und minimales Materialspiel vorhanden, wo es im besten Fall nicht sein sollte.

Bleibt zu guter Letzt ein kleines, aber feines Ärgernis: Die Maus warnt mich von Haus aus nicht, wenn der Akku zur Neige geht. Insgesamt bin ich aber in meine Roccat-Maus verliebt und möchte sie nicht mehr hergeben.

Solltet ihr doch aktiv nach einer neuen Maus suchen, findet ihr weitere Tipps in unserer Kaufberatung:

Ebenfalls empfehlenswerte kabellose Alternativen in einem ähnlichen Preisbereich sind beispielsweise die Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed ab etwa 43 Euro und die SteelSeries Aerox 3 Wireless für ungefähr 55 Euro.

Habt ihr die Roccat Kone Pro Air bereits in der Hand gehalten und könnt meine Begeisterung für die Maus nachvollziehen? Oder seid ihr zum Black Friday bereits über einen ganz anderen Maus-Deal gestolpert, den ihr besonders empfehlen könnt? Schreibt es gerne in die Kommentare!