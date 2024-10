Eine simple, aber geniale Sache macht dieses Brettspiel zu meinem absoluten Favoriten! Gerade ist es bei Amazon sogar deutlich günstiger

Egal ob im Weltall oder im Ozean: Die Crew macht einfach Spaß und ist dabei trotzdem anspruchsvoll.

Schon lange hat mich kein Brett- oder Kartenspiel so sehr von sich überzeugt wie die Crew. Und das liegt vor allem an der Idee des Spielprinzips, die einfach, aber so genial ist, dass es mich über 50 Stunden gefesselt hat. Nicht umsonst hat das Spiel 2020 den Award "Kennerspiel des Jahres" gewonnen. Auch der Nachfolger mit neuem Setting steht dem Original in nichts nach und verbessert sogar noch einiges! Beide Spiele bekommt ihr auf Amazon gerade zu einem sehr günstigen Preis.

Was macht die Crew als Brettspiel so genial?

Was ist nun also dieser brillante Einfall, der das Spiel so gut macht? Ganz einfach: Eigentlich ist die Crew nichts weiter als ein simples Stichspiel: Es gibt Karten von 1-9 in vier verschiedenen Farben und vier Trümpfe. Jeder Spieler spielt reihum eine Karte aus, der Spieler, der die höchste Zahl gelegt hat, gewinnt die Karten.

Im Kennerspiel des Jahres 2020 müsst ihr als Besatzung eines Raumschiffs das Sonnensystem erforschen.

Jetzt kommt aber der Twist: Die Crew ist ein kooperatives Spiel! Jeder Spieler erhält Aufträge mit Karten, die er selbst gewinnen muss. So musst du beispielsweise etwa die rote drei gewinnen, während ich als Mitspieler die blaue sieben gewinnen muss. Auch das klingt vielleicht nicht sonderlich schwer, wenn da nicht die zweite Besonderheit wäre: Ihr dürft während des Spiels nicht miteinander sprechen!

Dieses Spiel wird euch länger beschäftigen als jedes AAA-Game

Gerade einmal 15 Minuten hat es gedauert, da war es um mich und meine Familie, mit denen ich das Spiel ausprobierte, geschehen. Wir spielten ganze vier Stunden am Stück und arbeiteten uns durch die insgesamt 50 Missionen des Spiels mit immer schwierigeren Aufträgen. Dabei haben wir uns genauso oft angeschrien, wie uns für gutes Nachdenken belohnt. Der Team-Gedanke ist bei diesem Spiel größer wie in kaum einem anderen kooperativen Spiel.

Mittlerweile haben wir die Kampagne beider Spiele komplett durchgespielt und haben dafür mehr als 50 Stunden gebraucht. Aber das war es absolut wert. Wie viel Zeit ihr pro Spiellauf investieren wollt, ist euch überlassen, ihr könnt einen schnellen Rundgang in 20 Minuten abschließen, oder euch für mehrere Stunden hinter die Karten klemmen.

Der Nachfolger des Brettspiels verbessert das Spiel noch einmal

Auch wenn das Spielprinzip beim Nachfolger von die Crew komplett gleich bleibt, gibt es einige wenige, aber entscheidende Veränderungen. Zum einen das Setting: Statt in den Weltraum geht es jetzt in die Tiefsee, um Geheimnisse des Meeresgrunds zu lüften. Zum anderen werden die Aufträge jetzt anders vergeben und es gibt mehr Varianz in den Aufträgen. Es lohnen sich aber definitiv beide Spiele.

Auch bei der Tiefsee-Variante des Brettspiels ist das Spielmaterial überschaubar – am genialen Spielprinzip ändert das aber nichts.

Einer der größten Vorteile, die die Tiefsee-Version bietet, ist die generelle bessere Anpassung des Schwierigkeitsgrads an unterschiedliche Spielerzahlen. Außerdem bietet das Spiel, im Gegensatz zum Vorgänger, einen Modus für zwei Spieler.

Kleine Schachtel für ein großartiges Brettspiel

Man merkt es glaube ich sehr deutlich: Ich bin ein glühender Verehrer beider die Crew-Spiele und ihrer Mechanik. Es sorgt für großartige Teamwork-Momente, sorgt aber auch dafür, dass man sich anschreit, weil der Mitspieler wieder die falsche Karte spielt und so die Runde vergeigt. So viele Gefühle und Spielspaß bekommt ihr wahrscheinlich nirgendwo für so wenig Geld.

Auf Amazon kosten beide Versionen des Spiels momentan gerade einmal 11€!