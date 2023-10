Call of Duty Modern Warfare 3: Die Systemanforderungen sind angenehm niedrig, doch der Community fehlt ein wichtiges Detail

Die Systemanforderungen für das neue Call of Duty sind nun bekannt. Die Mindestanforderungen sind nicht sehr hoch, aber vielen fehlt die Option, hochauflösende Texturen herunterladen zu können. (Bild: Activision)

Activision hat die offiziellen Systemanforderungen für Call of Duty Modern Warfare 3 veröffentlicht. Die gute Nachricht: Ihr werdet das Spiel wohl selbst auf alter Hardware spielen können. Die schlechte: Hochauflösende Texturen müsst ihr weiterhin streamen, statt sie herunterzuladen.

Das sind die Systemanforderungen

Wenn ihr Call of Duty: Modern Warfare 3 mit minimalen Einstellungen und nur im Mehrspielermodus spielen wollt, dann reicht auch etwas ältere Hardware.

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit CPU: Intel Core i3 6100 oder AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3 6100 oder AMD Ryzen 3 1200 RAM: 8 GByte

8 GByte Speicherplatz: SSD mit 79 GByte freien Speicher für CoD HQ und Multiplayer-Modus; 34 GByte, wenn CoD HQ schon installiert ist

SSD mit 79 GByte freien Speicher für CoD HQ und Multiplayer-Modus; 34 GByte, wenn CoD HQ schon installiert ist Hi-Rez-Assets Cache: 32 GByte

32 GByte Grafik: Nvidia Geforce GTX 960 / GTX 1650 oder AMD Radeon RX 470

Nvidia Geforce GTX 960 / GTX 1650 oder AMD Radeon RX 470 Grafikspeicher: Mindestens 2 GByte

Leider spezifiziert Activision nicht, welche Auflösung und Framerate angepeilt ist. Außerdem enttäuscht eine weitere Angabe viele Spieler: 32 GByte freier Speicher sind als Cache für hochauflösende Texturen freizuhalten.

Die nötigen Specs auf einen Blick. (Bild: Activision)

Was macht der Hi-Rez-Assets Cache? In der Vergangenheit gab es sehr viele Beschwerden aufgrund der riesigen Downloadgröße von Call of Duty. Um das Problem aus der Welt zu schaffen, entschieden sich die Entwickler dazu, hochauflösende Texturen nur noch zu den Spielern zu streamen - so müssen sie nicht mehr heruntergeladen werden.

Das Problem dabei: Das permanente Streaming belegt Internetbandbreite und kann zu Mikrorucklern und erhöhter Latenz führen. Viele Spieler wünschen sich daher eine Option, die Texturen einfach wieder herunterladen zu können.

Diese scheint es auch in CoD MW3 nicht zu geben, da für alle Systemkonfigurationen mindestens 32 GByte Speicher für hochauflösende Texturen reserviert bleiben müssen.

Das Textur-Streaming lässt sich in den Einstellungen deaktivieren, jedoch sieht das Spiel dann dementsprechend schlechter aus.

11:18 Das neue Call of Duty ist für manche ein Traum, für andere ein Rätsel!

Kompetitive Spieler müssen bei der Grafikkarte etwas tiefer in die Tasche greifen:

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit oder Windows 11 64-Bit

Windows 10 64-Bit oder Windows 11 64-Bit CPU: Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 2700X RAM: 16 GByte

16 GByte Speicherplatz: SSD mit 149 GByte freien Speicher / 78 GByte, wenn CoD HQ und Warzone schon installiert sind

SSD mit 149 GByte freien Speicher / 78 GByte, wenn CoD HQ und Warzone schon installiert sind Hi-Rez-Assets Cache: 64 GByte

64 GByte Grafik: Nvidia Geforce RTX 3080 / RTX 4070 oder AMD Radeon 6800 XT

Nvidia Geforce RTX 3080 / RTX 4070 oder AMD Radeon 6800 XT Grafikspeicher: Mindestens 10 GByte

Die hier genannten Anforderungen sind nötig, wenn ihr das Spiel in 4K Ultra oder mit hoher Framerate spielen wollt. Welche FPS-Zahl angepeilt wird, ist nicht bekannt.

Activision behält sich außerdem vor, die Systemanforderungen in der Zukunft anzupassen und dass für weitere Updates mehr Speicherplatz notwendig werden könnte.

Was ist mit Intel-Grafikkarten? Von diesen fehlt in den Systemanforderungen jede Spur, jedoch solltet ihr selbst mit der Intel Arc A380 in der Lage sein, das Spiel mit Minimum-Einstellungen zu spielen. Diese ist etwa so leistungsstark wie eine Nvidia GTX 1650.

Wann erscheint Call of Duty Modern Warfare III? Das Spiel wird bei uns am 10. November um 06:00 morgens erscheinen. Der Preload ist inzwischen verfügbar.

Werdet ihr euch das neue Call of Duty holen? Was haltet ihr von den Systemanforderungen von Modern Warfare 3? Ist euer PC bereit für das Spiel? Und was ist eure Meinung zum Streaming von hochauflösenden Texturen? Findet ihr das gut oder sollte Activision den Spielern die Option anbieten, die Texturen herunterladen zu können? Schreibt es uns wie immer in die Kommentare!