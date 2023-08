Japan lässt auch in Deutschland beliebte Uhren-Klassiker neu aufleben, aber so, wie ihr sie noch nie gesehen habt

Das Accessoire für alle fünf Finger: Chronometer im Fingerknochen-Format. (Bild-Quellen: Casio Japan)

Eine Mini-Uhr, die auch als Ehe- oder Verlobungsring funktionieren könnte? Ja, ein solches Tech-Gadget erfreut sich aktuell in Japan großer Beliebtheit. Es handelt sich im Mini-Uhren, die an den Finger gehören.

In ihrer Machart orientieren sich die Geräte an beliebten Klassiker von Casio, die man auch hierzulande kennt. Verkauft werden die kleinen Uhren online, aber auch über Verkaufsautomaten - allerdings aktuell nur in Japan.

Kostenpunkt: 400 Yen pro Uhr. Das sind umgerechnet ungefähr 2,50 Euro. Was man dafür bekommt, sehr ihr auf dem folgenden Bild:

Welche Mini-Uhren im Casio-Design gibt es?

Insgesamt werden fünf unterschiedliche Modelle angeboten.

Genauer gesagt gibt es die folgenden Miniatur-Ausgaben großer Vorbilder. Beachtet hierzu auch die Abbildung unten.

⏲️ AQ-230A-G: Die Besonderheit hier: Einerseits zeigt ein Ziffernblatt die aktuelle Uhrzeit an, andererseits gibt ein Display, das das momentane Datum anzeigt.

⏲️ F-91W-1: Diese Uhr ist im Kern vergleichbar mit den folgenden Modellen DBC-611-1 und AE-1200WG-1A. Sie besitzen alle drei eine digitale Anzeige für die Uhrzeit. Die F-91W hat im Vergleich allerdings keine elementaren Zusatz-Funktionen.

⏲️ DBC-611-1: Dieses Modell verfügt zusätzlich über ein Tastenfeld. Über dieses könnt ihr Rechenoperationen vornehmen. Sprich: Diese Uhr fungiert als Taschenrechner.

⏲️ AE-1200WG-1A: Das Original dieser Uhr verfügt über einige Zusatz-Funktionen wie einen Kalender oder einen Timer. Zudem zeigt die Uhr wahlweise die aktuelle Zeit verschiedener Zeitzonen an. Ob die dazugehörige Mini-Uhr auch über diese Zusatz-Funktionen verfügt? Zumindest die Abbildung spricht dafür.

⏲️ MQ-24-7B2: Weißes Ziffernblatt, schwarze Ziffern. Mehr »schwarz auf weiß« geht beim Anzeigen der Uhrzeit vermutlich nicht.

Was können die Mini-Uhren?

Mit digitaler, numerischer Anzeige oder analogem Ziffernblatt, werden die Uhren angeboten. Wie die regulär großen Uhren auch, ist das Schutzglas des Ziffernblatts mehrschichtig, besteht also aus zwei bis drei Schichten.

Die Anzeige der Uhren selbst ist monochrom, kann also nur Schwarz-Weiß. Ein Modell der Produktreihe verfügt über einen eingebauten Taschenrechner.

Abseits einfacher »Uhrzeit anzeigen« und »einfache Rechenaufgaben lösen« dürft ihr euch die Funktionalität dieser skurrilen Geräte allerdings eher eingeschränkt vorstellen.

Wer auf die irregeleitete Idee kommt, sich eine Baby-Casio-Uhr anstelle einer Smartwatch anzuschaffen, wird enttäuscht sein. Bei diesen Uhren sind Funktions-Spannbreite und technische Finessen eher zweitrangig - dafür ist der Kuriositätsfaktor ungleich hoch.

Extrem lange Laufzeit

In einem Tweet schreibt Casio Japan, die Mini-Casios können 20 Jahre lang in Betrieb sein, ohne die Batterien auswechseln zu müssen. So zumindest übersetzt designboom.com.

Hinter den absurden Uhren steckt der japanische Spielzeughersteller Stasto Stand Stones; der darf die Uhren unter der Aufsicht von Casio herstellen.

Verfügbar sind die unkonventionellen Uhren seit dem 19. Juli dieses Jahres – allerdings nur in Japan, wie G-Central schreibt. Ob das verrückte Tech-Accessoire also auch bald in Europa oder gar Deutschland verfügbar ist, bleibt abzuwarten.

Wünscht ihr euch, diese absonderlichen Casio-Uhren würden auch in Deutschland verkauft? Oder findet ihr, die Casio Ring Watches sind genauso originell wie unnötig? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare.