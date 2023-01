CES 2023: Kein Scherz, so sehen die neuen Laptops von Lenovo wirklich aus!

Lenovo hat auf der CES 2023 zwei Laptops vorgestellt, die für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt haben. Das Unternehmen aus Hongkong war schon immer experimentierfreudig mit seinen Laptop-Designs und das zeigt sich auch in diesem Jahr. Wir stellen euch die beiden sehr ungewöhnlichen Notebooks vor.

Lenovo Yoga Book 9i

Stellt euch vor, ihr hättet einen Laptop mit Dual-Monitor-Setup - ganz ohne Kabel und externen Monitor. Genau das ist beim Lenovo Yoga Book 9i der Fall. Dabei handelt es sich um den ersten Laptop mit zwei eingebauten OLED-Touch-Bildschirmen. Im ausgeklappten Zustand sieht das sehr schräg aus und wir sind schon ganz gespannt darauf, einen Geschäftsmann im Zug vor diesem Monstrum hocken zu sehen.

Das Gerät kann auch als Tablet verwendet werden. Im Lieferumfang sind eine Tastatur, ein Stylus und eine Hülle enthalten. Letzteres wird verwendet, um die Tastatur und den Stylus zu verstauen, wenn sie gerade nicht in Benutzung sind, allerdings ist die Hülle auch gleichzeitig als faltbarer Ständer einsetzbar.

Die Funktionen des Lenovo Yoga Book 9i im Überblick:

Zwei übereinander gestapelte Monitore : Die Tastatur kann magnetisch an den unteren Teil des Ständers angeheftet werden. Alternativ kann man sie auch einfach lösen und kabellos verwenden.

: Die Tastatur kann magnetisch an den unteren Teil des Ständers angeheftet werden. Alternativ kann man sie auch einfach lösen und kabellos verwenden. Zwei vertikale Monitoren nebeneinander : Das Yoga Book muss nur um 90 Grad gedreht werden und schon hat man zwei vertikale Monitore nebeneinander.

: Das Yoga Book muss nur um 90 Grad gedreht werden und schon hat man zwei vertikale Monitore nebeneinander. Klassischer Laptop-Modus : Hierfür wird das Yoga Book 9i einfach aufgeklappt und die Tastatur auf den unteren Bildschirm gelegt. Am Rand des unteren Bildschirms wird dann ein Touch-Pad eingeblendet und man kann das Yoga Book 9i wie einen normalen Laptop bedienen.

: Hierfür wird das Yoga Book 9i einfach aufgeklappt und die Tastatur auf den unteren Bildschirm gelegt. Am Rand des unteren Bildschirms wird dann ein Touch-Pad eingeblendet und man kann das Yoga Book 9i wie einen normalen Laptop bedienen. Laptop-Modus mit kabelloser Tastatur : Dafür muss man einfach die magnetisch angebrachte Tastatur entfernen.

: Dafür muss man einfach die magnetisch angebrachte Tastatur entfernen. Touchscreen-Laptop: Man kann die physische Tastatur auch einfach weglassen und eine virtuelle Variante auf dem unteren Bildschirm einblenden lassen. Ergänzend dazu gibt es auch ein Trackpad, um die Maus zu steuern.

Man kann die physische Tastatur auch einfach weglassen und eine virtuelle Variante auf dem unteren Bildschirm einblenden lassen. Ergänzend dazu gibt es auch ein Trackpad, um die Maus zu steuern. Tent-Modus : Stellt man das Yoga Book 9i wie ein Zelt auf, zeigt ein Bildschirm zu euch, während der andere nach vorne zeigt. Man kann diesen Modus zum Beispiel für Präsentationen verwenden, da es möglich ist, beide Bildschirme zu spiegeln und man so immer im Blick hat, was man gerade dem Publikum zeigt.

: Stellt man das Yoga Book 9i wie ein Zelt auf, zeigt ein Bildschirm zu euch, während der andere nach vorne zeigt. Man kann diesen Modus zum Beispiel für Präsentationen verwenden, da es möglich ist, beide Bildschirme zu spiegeln und man so immer im Blick hat, was man gerade dem Publikum zeigt. Tablet-Modus: Natürlich könnt ihr das Yoga Book 9i auch wie ein Foldable-Tablet verwenden.

Kommen wir zur internen Hardware: Die zwei OLED-Bildschirme haben eine Bildschirmdiagonale von 13,3 Zoll mit einer Auflösung von 2880x1800 (16:10). Sie werden bis zu 400 Nits hell und decken den DCI-P3-Farbraum zu 100 Prozent ab. Multitouch wird unterstützt, die Bildwiederholrate beträgt 60 Hz.

Der obere Bildschirm hat eine Webcam mit Infrarot-Sensor integriert, damit man sich per Gesichtserkennung anmelden kann. Im Scharnier sind vier Lautsprecher eingebaut. Der Laptop selbst besteht aus Aluminium, das vorne und hinten matt und an den Rändern glänzend ist.

Lenovo gibt eine Akkulaufzeit von 10 Stunden Videowiedergabe mit einer Helligkeit von 150 Nits an oder bis zu 14 Stunden, wenn man nur einen Bildschirm verwendet.

Das Yoga Book 9i wird mindestens 2.100 Dollar kosten und ist mit einem Intel Core i7-U15 der 13. Generation, Intel Iris Xe-Grafikchip, 16 Gigabyte RAM und wahlweise 512 Gigabyte oder 1 Terabyte-SSD-Speicher ausgestattet. Der Verkaufsstart soll im Juni 2023 erfolgen.

Lenovo ThinkBook Plus Twist

Auf den ersten Blick sieht das Thinkbook Plus Twist wie ein gewöhnlicher Laptop mit einem schicken OLED-Bildschirm aus. Auch die technischen Daten lesen sich unauffällig: eine Bildschirmdiagonale von 13,3 Zoll mit einer 2880x1800 Auflösung, 400 Nits, 60 Hz und hundertprozentige Abdeckung des DCI-P3-Farbraums.

Dreht man den Bildschirm mit einem Handgriff um, offenbart sich aber plötzlich noch ein 12 Zoll großer E-Ink-Bildschirm. Dieser besitzt eine Bildwiederholrate von 12 Hz und kann - anders als viele eBook-Reader - sogar Farben darstellen.

Wer gerade auf dem Schlauch steht, was E-Ink-Displays noch einmal sind: Die werden in vielen eBook-Readern wie beispielsweise dem Amazon Kindle verwendet, sind besonders energieeffizient und haben eine hohe Lesbarkeit. Sie funktionieren, indem sie winzige Kapseln unter dem Display mit elektronischen Partikeln füllen. Bei einem Standbild muss das Bild nicht neu aufgebaut werden, weshalb sie so energieeffizient sind. Ihr größter Nachteil ist die meist sehr langsame Bildwiederholrate.

Mit dem ThinkBook Plus Twist will Lenovo das Beste aus beiden Welten kombinieren. Ein energiesparendes E-Ink-Display, um etwa Dokumente zu lesen und zu bearbeiten, und einen OLED-Bildschirm für alle anderen Inhalte.

Auch bei diesem Laptop liefert Lenovo einen Stylus mit, der auf beiden Bildschirmen nutzbar ist. Das ThinkBook Plus Twist wird einen Intel Prozessor der 13. Generation, 16 Gigabyte RAM und 1 Terabyte PCIe Gen 4 SSD-Speicher haben.

Wer eine monatelange Akkulaufzeit wie bei einem E-Reader erwartet, wird leider enttäuscht werden. Lenovo geht von 21 Stunden Akkulaufzeit aus, wenn exklusiv das E-Ink-Display verwendet wird. Was Anschlüsse angeht, bietet das ThinkBook Plus Twist vier Thunderbolt 4 USB-C-Ports und einen 3,5 mm Klinkenanschluss.

Das Lenovo ThinkBook Plus Twist wird bei 1.650 Dollar starten und ebenfalls im Juni dieses Jahres erhältlich sein.

Wenn ihr ein Fan von OLED-Bildschirmen seid, interessiert euch auch bestimmt das neue Lineup für die OLED-Fernseher von LG:

Die 2023 OLED TVs von LG könnten für Gamer überaus spannend sein

Was haltet ihr von den beiden neuen Laptops von Lenovo? Findet ihr eines davon besonders interessant und wenn ja, warum genau? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!