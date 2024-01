Handy-Hersteller teast ein mysteriöses Produkt an und keiner weiß, was es ist - was glaubt ihr, was das sein könnte?

Was könnte das sein? »CMF by Nothing« hat einen Teaser hochgeladen, der für Verwirrung sorgt. (Bild: CMF by Nothing, Ludovic Migneault über Unsplash)

Ist das ein Schwangerschaftstest, eine Zahnbürste oder doch etwas fürs Schlafzimmer? »CMF by Nothing« hat den Teaser eines neuen Produkts veröffentlicht, der aktuell für Verwirrung sorgt.

Was glaubt ihr, was es sein könnte?

Zugegeben: Der Teaser gibt auch nicht besonders viel her. Man sieht ein längliches Gerät, das an einen Schwangerschaftstest erinnert. Auf einer Seite befindet sich wohl ein großer runder Knopf und der anderen zwei LEDs und ein Lautsprecher - jedenfalls sieht es so aus.

Wenn die abgebildeten Maße in Millimeter sind, ist das mysteriöse Gerät etwa 77,5 mm lang und 13,2 mm breit.

Die Reddit-Community hat schon einige Vermutungen in den Raum geworfen, die mehr oder weniger skurril sind:

Schwangerschaftstest

Vape Pen

Tragbare SSD

Elektrische Zahnbürste

Thermometer

Powerbank

Liebesspielzeug

Wir sind uns selbst nicht so sicher, was das sein könnte. Der Größe nach zu urteilen, tippen wir auf ein Wearable. Aber das ist genauso ins Blaue geraten, wie die Vorschläge der »CMF by Nothing«-Community.

Was ist »CMF By Nothing«?

Dabei handelt es sich um eine Tochtermarke von Nothing - den Machern von Nothing Phone 1 und Phone 2. Im Gegensatz zur Hauptmarke konzentrieren sich die CMF-Produkte auf kostengünstige Produkte.

Das Tochterunternehmen hat inzwischen eine 70-Euro-Smartwatch und 50-Euro-Earbuds veröffentlicht. Während Nothing-Produkte das ikonische transparente Design besitzen, sind die CMF-Produkte nicht transparent.

Was glaubt ihr, was CMF by Nothing hier angeteast hat? Ist es eine E-Zigarette, ein Laserpointer oder doch etwas, was wir ansonsten eher im Adventskalender von Amorelie finden würden, ums augenzwinkernd zu sagen? Anders gedacht: Hofft ihr darauf, bei dem ominösen Gerät könnte es sich um eine Veröffentlichung handeln, auf die ihr schon lange hinfiebert? Schreibt uns eure Vermutungen dazu gerne in die Kommentare!