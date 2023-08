Corsairs erster Tisch könnte perfekt für euer Gaming- oder Home Office-Setup sein

Corsair wagt sich in neue Bereiche vor und haben ihren ersten Tisch vorgestellt. (Bild: Corsair)

Normalerweise ist Corsair Hardware- und Peripherie-Hersteller; Hauptsache Gaming. Doch nun erweitert der amerikanische Hersteller seine Produktpalette um einen Tisch.

Ganz recht: Corsair verkauft bald einen Tisch namens Platform:6, der sich speziell an Gamer oder Content Creator richtet. Doch er wird sicher auch für Nicht-Spieler einige Vorteile bieten.

Der Tisch soll neben der verstellbaren Höhe auch noch mit diversen anderen Features ausgestattet werden. Diese könnt ihr dann angeblich in einem Konfigurator eigenhändig zusammenklauben. Das macht es bisher allerdings recht schwierig festzustellen, was im Basismodell enthalten sein wird.

Laut einer Pressemitteilung sind duale Monitorarme, Kabelführungskanäle und ein Ablagefach enthalten, das Ladebuchsen für USB-C und -A beinhaltet.

Das wohl interessanteste Feature ist ein Schienensystem, mit dem sich angeblich neue Module am Tisch anbringen lassen, ohne weiteren Platz auf der Arbeitsfläche in Anspruch zu nehmen. Beispielsweise 30 x 70 Zentimeter große Erweiterungen für die Seiten, um den 1,82 Meter (6 Fuß) langen Tisch noch breiter zu machen.

Dazu sollen zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für beispielsweise Controller, Headsets und mehr kommen. Auch Multi-Mount-Zubehör von Elgato soll befestigt werden können.

Leider hat Corsair noch nicht den Preis verraten, doch der Platform:6 soll noch im letzten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen. Ein genaues Datum bleibt ebenfalls aus.

Meinung der Redaktion

Jan Stahnke

@Sicknor

Der Corsair Platform:6 sieht tatsächlich nach einem Schreibtisch aus, den ich mir persönlich ins Zimmer stellen würde. Bisher habe ich noch vergeblich auf eine Eingebung oder ein Zeichen gewartet, denn einen höhenverstellbaren Tisch würde ich wirklich gerne in meinem Home Office nutzen.

Bisher gab es allerdings nicht viele Tische in der Richtung, die ich besonders schön fand. Oft sehen sie ja sehr klinisch aus oder sind sehr klein. Meine Wohnung ist allerdings eher in einem dunklen Holzton gehalten und auf meinem Tisch liegen immer gefühlte Berge an Krimskrams. Da kommt mir der Platform:6 natürlich gelegen.

Außerdem war mir bisher die verstellbare Höhe den Preis nicht wert. Beim Platform:6 überzeugt mich sowohl das Design als auch das modulare System.

Der einzige Nachteil: Der Preis ist noch unbekannt und da können wir uns wahrscheinlich auf etwas gefasst machen.