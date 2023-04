DJI zeigt heute seine neue Drohne mit Premium-Kamera - so seid ihr live dabei

Die neue Mavic 3 Pro von DJI soll wohl genauso viel kosten, wie die aktuell verfügbare Mavic 3. (Bild: Hasselblad)

Pünktlich und kurz vor dem Launch eines neuen Produktes leaken Preise und technische Daten. Da ist auch Drohnenhersteller DJI keine Ausnahme. Heute um 15 Uhr stellen sie ihre neueste Drohne vor: die DJI Mavic 3 Pro.

Auf ersten Bildern ist zu sehen, dass das chinesische Unternehmen auf eine Triple-Kamera von Hasselblad setzen wird. Wir haben für euch die wichtigsten Infos hier zusammengefasst und verraten, wie ihr die Vorstellung live mitverfolgt.

Was wird die DJI Mavic 3 Pro kosten?

Laut dem Leaker JasperEllens wird DJIs neueste Drohne im Premium-Bundle genauso viel kosten wie die aktuell verfügbare DJI Mavic 3.

Die geleakten Preise in der Übersicht:

Mavic 3 Pro: 1.800 US-Dollar

Mavic 3 Pro mit DJI Fernbedienung: 2.200 US-Dollar

Mavic 3 Pro Fly More Combo: 2.940 US-Dollar

Mavic 3 Pro Fly More Combo mit Pro-Fernbedienung: 3.680 US-Dollar

Mavic 3 Pro Cine Premium Combo: 4.800 US-Dollar

Sollte sich der Leak als wahr herausstellen, wäre eine Preissenkung der DJI Mavic 3 die logische Folge. Allerdings muss man bei dieser auf die Triple-Kamera und andere neue Features verzichten.

Was kann die Triple-Kamera?

Zwei Dinge sind auf jeden Fall sicher: Die DJI Mavic 3 Pro wird drei Kameras besitzen, die in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Kamerahersteller Hasselblad entwickelt worden sind.

Hasselblad ist in der Kameraindustrie durch hochwertige Mittelformat-Kameras bekannt geworden und hat auch mit OnePlus zusammengearbeitet.

Die Hauptkamera der DJI Mavic 3 Pro wird wie beim Vorgänger ein 20-Megapixel-Sensor im Four-Thirds-Format sein. Das Objektiv soll laut ersten Informationen eine Brennweite von 24 mm haben, wobei hier bestimmt das Vollformat-Equivalent gemeint ist, und eine variable Blende von F/2.8 bis F/11 besitzen.

Die mittlere Tele-Kamera besitzt eine Brennweite von 70 mm, was einem Dreifach-Zoom entspricht. Die Blende ist fest bei F/2.8. Als Sensor kommt hier ein 48-Megapixel-Sensor zum Einsatz, der allerdings mit einer Größe von 1/1.3 Zoll etwas kleiner ist.

Abschließend gibt es noch eine weitere Tele-Kamera mit einer Brennweite von 166 mm, was einem siebenfachen Zoom entspricht. Die Blende ist fest bei F/3.4. Der Bildsensor ist 1/2 Zoll groß und besitzt 12 Megapixel.

Wo kann ich das Launch-Event verfolgen?

DJI wird das Event heute um 15 Uhr auf YouTube streamen. Wir haben für euch den Stream hier eingebettet. Ob die geleakten Infos stimmen und welche Features die Drohne noch haben wird, werden wir also spätestens dann erfahren.

Habt ihr Interesse an der neuen Drohne oder spielt mit dem Gedanken, euch eine zu kaufen? Benutzt ihr selber Drohnen für professionelle Arbeit oder als Hobby? Was haltet ihr von den Preisen dieser spezialisierten Kameras? Und gibt es Features, die für euch bei einer Drohne besonders wichtig wären? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!