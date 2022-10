Einzelner Chip überträgt das gesamte Internet innerhalb einer Sekunde

Fast zwei Millionen Gigabit pro Sekunde. Einem Team von Forschenden aus Dänemark, Schweden und Japan hat es geschafft, mit einem einzelnen Chip eine Datentransferrate von 1,84 Petabits pro Sekunde zu erreichen. Das ist mehr, als durch das gesamte Internet in der Sekunde fließt.

Das Besondere dabei ist nicht unbedingt die Datenrate selbst, denn mit anderen, größeren Systemen wurden auch schon Datenraten von bis zu 10,66 Petabit pro Sekunde übertragen, wie das Wissenschaftsmagazin NewScientist berichtet.

Was die immer noch enormen 1,84 Petabit hervorstechen lässt, ist die bisher unerreichte Kompaktheit des Systems. -

Die Forschenden Jørgensen A. A. Jørgensen, D. Kong, L. K. Oxenløwe und ihre Kollegen haben einen photonischen Chip verwendet, um den Datenstrom in tausende separate Kanäle zu unterteilen und so gleichzeitig zu übertragen.

Was sind photonische Chips? Photonische Siliziumchips arbeiten im Vergleich zu herkömmlichen Computerchips nicht mit Leitungen und Elektronen, sondern mit Lichtsignalen, ähnlich wie Glasfaserkabel. Das ist nicht nur schneller, sondern umgeht auch das Problem der Miniaturisierung, welches in der herkömmlichen Chip-Technologie dafür sorgt, dass größere Leistungssprünge kaum noch möglich sind.

So werden 1,84 PB/s übertragen

Durch ein Aufteilen des Datenstroms auf die 37 Kerne des Glasfaserkabels und anschließend jeweils 233 Kanäle, konnten die Forschenden viele Störungen beseitigen, die optische Systeme normalerweise verlangsamen. So konnte ein einzelner Chip eine Internet-Ladung an Daten innerhalb einer Sekunde durch ein 7,9 Kilometer langes Glasfaserkabel schicken.

»Man könnte sagen, der durchschnittliche Datenverkehr im Internet beträgt weltweit ungefähr 1 Petabit pro Sekunde. Was wir übertragen, ist das Doppelte. Es ist eine unglaublich große Menge an Daten, die wir, essenziell, durch weniger als einen Quadratmillimeter [Kabel] senden. Das zeigt nur, wie viel weiter wir unsere heutigen Internetverbindungen noch bringen können« Asbjørn Arvad Jørgensen gegenüber NewScientist

Im Forschungsbericht sprechen die Froschenden davon, dass mit dieser Technologie bis zu 100 Petabit pro Sekunde denkbar wären. Das Team stützt sich dabei auf die Arbeit vieler verschiedener Forscher, die schon an Einzel-Chip-Lösungen gearbeitet haben, etwa die eines australischen Teams: »Ultra-dichte optische Datenübertragung über Standard Glasfaser mit einem Einzel-Chip«.

Momentan gibt es keinen Computer, der solche Datenmengen derart schnell empfangen oder weitergeben könnte. Das stellte die Forschenden vor das Problem, dass sie jeden Kanal einzeln messen mussten, um festzustellen, ob die Daten ankommen.

Bis diese Technologie in der breiten Masse ankommt, wird es noch eine Weile dauern. So lange können weiterhin verärgerte Internetanbieter-Kunden ihren eigenen Provider gründen, wie es dieser Mann in Amerika getan hat.

