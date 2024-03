So realistisch wie im In-Game-Trailer von »Empire of the Ants« sind wir wohl noch nie durch den Wald gekrabbelt

Im Empire of the Ants sollen wir so fotorealistisch wie noch nie durch den Walt krabbeln können. (Quelle: Microid)

Im Zuge der GDC 2024 (Game Developers Conference), die vom 18. bis zum 22. März in San Francisco abgehalten wird, bringen einzelne Studios auch einige beeindruckende Trailer mit.

Dazu zählt auch der französische Publisher Microids, die zum Echtzeit-Strategiespiel »Empire of the Ants« ein neues Vorschauvideo mitgebracht haben. Das Besondere dabei: Auf Basis der Unreal Engine 5 will das Spiel mit einer »fotorealistischen Grafik« glänzen.

Ein kurzer Hinweis an die Arachnophoben unter euch: Im weiter unten eingebetteten Video taucht für wenige Sekunden bei 0:56 Minuten eine durchaus realistisch aussehende Springspinne (Salticidae) auf.

Französischer Roman als Vorlage - zum zweiten Mal

Empire of the Ants selbst basiert auf dem 1991 erschienenen Science-Fiction-Roman »Les Fourmis« (deutsch: Die Ameisen) von Bernard Werber.

Kurioserweise ist das in diesem Jahr erscheinende Strategiespiel nicht das erste Mal, dass Microids den Roman als Vorlage für ein Spiel wählt: Schon im April 2000 veröffentlichte der französische Publisher einen solchen Titel, der ebenfalls auf den Namen Empire of the Ants hört.

In den rund 24 Jahren seit dieser ersten Veröffentlichung hat sich aber selbstredend auf technischer Ebene einiges getan, was sich in ebenjenem GDC-Trailer äußert.

Die eigenen Angaben zufolge In-Game-Grafik in voller UE5-Pracht findet ihr hier:

2:01 Ausgerechnet ein Spiel über Ameisen könnte einer der Grafikhits 2024 werden

Grundsätzlich wird in dem Strategiespiel eine einzelne Ameise aus der Third-Person-Perspektive gesteuert und als diese die fotorealistische Umgebung erkundet.

Zeitgleich wird die Kolonie in Echtzeitkämpfen vor feindlichen Tieren beschützt und mithilfe gesammelter Ressourcen ausgebaut. Neben einer Einzelspielerkampagne wird es auch einen nicht näher definierten Multiplayermodus geben.

Wann es allerdings so weit ist, ließ sich Microids nicht entlocken; ein Releasetermin für Empire of the Ants steht noch nicht fest. Anvisiert wird eine Veröffentlichung in diesem Jahr für PC sowie Playstation 5 und Xbox Series X|S.

Was haltet ihr vom Trailer zu Empire of the Ants? Kann Microid hier das Versprechen der »fotorealistischen Grafik« einhalten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!