Ende Mai könnte uns ein Duell der neuen Mid-Range-Grafikkarten von AMD und Nvidia erwarten

Grün oder Rot? Genau diese Frage könnten sich viele PC-Spieler am Ende dieses Monats wieder stellen. Einem Leak zufolge sollen sowohl AMD als auch Nvidia ihre neuen Einsteiger- und Mittelklasse-Grafikkarten Ende Mai veröffentlichen.

Dabei tritt sehr wahrscheinlich die Geforce RTX 4060 Ti von Nvidia gegen die Radeon RX 7600 von AMD an. Von Nvidias Grafikkarte, soll es dieses Mal sogar drei verschiedene Versionen geben.

Release erfolgt fast zeitgleich

Videocardz soll von ihren Quellen erfahren haben, dass die Geforce RTX 4060 Ti mit 8 GByte VRAM am 24. Mai erscheinen wird. Das wäre nur einen Tag vor dem prognostizierten Launch der Radeon RX 7600 von AMD, die ersten Leaks zufolge auch mit 8 GByte VRAM bestückt sein wird. Zudem fällt das Review-Embargo für diese am selben Tag, an dem die RTX 4060 Ti launchen soll.

Die AMD-Grafikkarte wird sich, aller Voraussicht nach, im Einsteigersegment einordnen und die Nvidia-Karte in der unteren Mid-Range.

In der ersten Julihälfte soll dann die RTX 4060 (ohne Ti) erscheinen. Auch diese wird 8 GByte RAM besitzen.

Etwa zwei Wochen später soll dann noch eine dritte Version der RTX 4060 erscheinen: Die RTX 4060 Ti mit 16 GB VRAM. Die Karte ist sehr wahrscheinlich Nvidias Reaktion auf das negative Feedback der Kunden, die sich über die geringe Menge an Videospeicher bei den aktuellen Grafikkarten beschwert haben.

Mehr zum Thema RTX 4060 Ti: Nvidia bohrt umstrittene Grafikkarte nach Fan-Kritik massiv auf von Lucas Kaczynski

Die kommenden Wochen werden also äußerst interessant für alle, die noch auf der Suche nach einer aktuellen Mittel- oder Einsteigerklasse-Grafikkarte sind. Wie interessant die neuen Karten sein werden, wird jedoch letztendlich über den Preis entschieden.

Gerüchten zufolge wird die Geforce RTX 4060 Ti etwa die Leistung einer RTX 3070 haben. Diese ist aktuell für etwa 450 Euro verfügbar.

Die Radeon RX 7600 wird ersten Informationen nach eine ähnliche oder sogar gleiche Performance haben, wie die RX 6650 XT. Diese findet man aktuell für circa 280 Euro.

Obwohl beide Karten im Vergleich zu den der aktuellen Generation günstiger sein werden, wird erwartet, dass sie teurer sein werden als deren Leistungs-Equivalent der letzten. Deshalb wird es interessant, ob sich der Kauf der beiden lohnen wird, etwa wegen neuen Features oder besserer Effizienz. Immerhin gibt es ähnlich performante Grafikkarten der RTX 3000er- und RX6000er-Serie zu einem günstigeren Preis.

Seid ihr interessiert an den neuen Grafikkarten von AMD und Nvidia? Welche Preise sollten die beiden Unternehmen eurer Meinung nach anpeilen? Und wie findet ihr Nvidias Entscheidung, zwei Versionen der RTX 4060 Ti zu veröffentlichen? Wie viel günstiger sollte die 8 GByte-Variante sein? Macht diese überhaupt Sinn? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!