Erste offizielle Bilder des neuen Samsung-Phablets Galaxy Note 10 sind knapp einen Monat vor der Vorstellung des Geräts durch den Hersteller am 07. August 2019 im Internet aufgetaucht.

Ishan Agarwal, bekannt unter anderem durch Leaks von Bildern des OnePlus7 Pro, veröffentlichte die Aufnahmen auf Twitter (via ComputerBase):

AND HERE IT IS! Your first look at the Samsung Galaxy Note10 Silver and Black colour option images! Isn't the gradient just amazing? I'm so loving the design, what about you? *Please credit if you use, not using watermarks.* #Samsung #GalaxyNote10 #GalaxyNote10 #Unpacked pic.twitter.com/emW36lApaw