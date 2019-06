Schluss mit Notch: Erste unsichtbare Selfie-Kamera vorgestellt

Der chinesische Hersteller Oppo - bekannt durch ungewöhnliche Kamera-Designs für Smartphones wie ein ausfahrbares Modell - hat seine neueste Errungenschaft vorgestellt: die weltweit erste Selfie-Kamera für Smartphones, die komplett in das Display des Smartphones eingebettet ist.

Damit folgt Oppo dem aktuellen Trend, nach Lösungen zu suchen, um ein Display mit möglichst kleiner oder eben gar keiner Aussparung (englisch »Notch«) für die Selfie-Kamera zu realisieren.

Wie TheVerge berichtet, hat Oppo die neue Selfie-Kamera bereits auf Twitter angeteasert. Demnach wurde die neue Entwicklung erstmals auf dem derzeit in Shanghai stattfindenden Mobile World Congress der Öffentlichkeit präsentiert.

OPPO's brand new solution for full-screen display - Under-screen Camera (USC) has just been unveiled here at #MWC19 Shanghai! #MoreThanTheSeen pic.twitter.com/k5qEQ3QNta