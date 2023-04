In ein paar Jahren könnten wir unsere Online-Daten direkt aus dem All auf das Handy bekommen.

Wir behaupten hoffentlich nicht zu viel, wenn wir sagen, dass der Netzausbau in Deutschland noch zu wünschen übrig lässt. Zum Glück gibt es internationale Projekte, die auch uns Deutschen bald flottes Internet bringen könnte, wo wir normalerweise keine Verbindung haben.

Das spanische Startup Sateloit mit Sitz in Barcelona, hat mit dem Start einer SpaceX-Rakete am späten Freitag den ersten Schritt unternommen, um Menschen in entlegenen Berg- und ländlichen Gebieten sowie anderen Teilen der Welt zu helfen, wo herkömmliche Mobilfunknetze nicht ausreichen, um Textnachrichten zu empfangen.

Funkmasten im All

Der Mini-Satellit des spanischen Startups Sateloit. (Bild: Sateloit)

Der Satellit wurde von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien gestartet. Er soll das erste Glied eines Satellitennetzes sein, das zumindest die Textkommunikation an jedem Ort der Welt ermöglicht.

Dazu wurde der »Mobilfunkmast im Weltall« circa 500 Kilometer über unseren Köpfen in eine niedrige Erdumlaufbahn geschossen. Noch dieses Jahr sollen vier weitere folgen. Wenn alles nach Plan verläuft, werden es nächstes Jahr angeblich 64 und im Jahr darauf dann 256 Satelliten sein.

Jeder dieser Satelliten soll eine Fläche abdecken, die fünf- bis sechsmal so groß ist wie Deutschland.

»Es handelt sich dabei um kleine Satelliten — Nanosatelliten —, die es uns ermöglichen, in drei Jahren eine weitgreifende Abdeckung nahezu in Echtzeit zu erreichen.« Jaume sanpera, CEO von Sateliot

Während herkömmliche Satelliten ungefähr so groß sind wie LKWs oder Busse, sind diese nur 10 x 20 x 30 Zentimeter groß.

Sateloit ist Teil einer wachsenden Anzahl von Unternehmen, die Satelliten nutzen, um das Versprechen einer allgegenwärtigen Konnektivität zu verwirklichen.

Es ist anzunehmen, dass gestrandete Autofahrer und verirrte Wanderer in naher Zukunft nicht mehr so isoliert sein werden, da Unternehmen wie Apple, Verizon, T-Mobile und Qualcomm ebenfalls in diese Richtung gehen.

So nutzt ihr die Verbindung im All

Wenn alles so funktioniert, wie es bisher gedacht ist, werdet ihr es angeblich gar nicht mitbekommen, wenn ihr gerade mit einem Satellit verbunden seid. Euer Telefon soll sich automatisch verbinden, wenn euer Anbieter eine Partnerschaft mit Sateloit hat - oder mit einer der anderen Firmen, die bis dahin sicher auch ähnliche Projekte an den Start gebracht haben.

Freut ihr euch schon auf das lückenlose Netz aus dem Weltall? Was sagt ihr dazu, dass erstmal nur Textkommunikation möglich sein soll? Wie viel würdet ihr für einen Vertrag mit garantiertem Internetzugriff zahlen? Wird dieses System dafür sorgen, dass das Internet teurer oder günstiger wird? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!