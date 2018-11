Schon früher wurden immer wieder leistungsfähige Kameras für Aufnahmen in der International Space Station (ISS) verwendet. Die Entwickler, die bereits HD-, 3D- und UltraHD-Kameras auf die Raumstation geschickt haben, haben nun eine neue Kamera geliefert, die 8K beherrscht.

Die Helium 8K-Kamera von RED kann Videos mit 8.192 x 4.320 Pixel aufzeichnen und liefert damit besonders detailreiche Aufnahmen vom Leben, Arbeiten und den Forschungen der Astronauten auf der ISS.

Die Kamera kam schon im April mit einer Versorgungslieferung an Bord der ISS. Modelle des Herstellers RED sind auch schon in Filmen wie der Hobbit-Trilogie, Guardians of the Galaxy Volume 2 und in mehreren Serien wie Stranger Things, Maniac und Lost in Space verwendet worden.

Aktuell hat der deutsche Astronaut Alexander Gerst - auch Astro-Alex genannt - das Kommando der Raumstation und ist auch im dem neuen Video zu sehen. Die Aufnahmen zeigen beispielsweise Forschungen an DNA, an den dynamischen Kräften zwischen Sediment-Partikeln, an genetischen Unterschieden zwischen Pflanzen, die im Weltall oder auf der Erde gewachsen sind, Experimente mit Wasserstrahlen, die Prozesse in Verbrennungsmotoren verbessern sollen, aber auch viele interessante Bereiche der ISS.

Die Aufnahmen sollen die Raumstation in extrem hoher Auflösung Zuschauern zuhause, aber auch Forschern in Laboren oder Schülern in Klassenzimmern präsentieren. Laut David Brady, Assistant Program Scientist, ist jede Verbesserung der Bildqualität ein Schritt, der den Menschen auf der Erde einer Weltraumerfahrung näherbringt.