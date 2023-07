Aufregung um einst beliebten Grafikkarten-Hersteller: Ist das Ende in Sicht?

EVGA war einer der beliebtesten Hersteller von Nvidia-Grafikkarten. 2022 verkündeten sie ihren Rückzug aus dem Grafikkarten-Markt. (Bild: EVGA)

EVGA hat vor einem Jahr Schlagzeilen gemacht, als der beliebte Hersteller von Nvidia-Grafikkarten verkündet hat, sich komplett aus diesem Markt zurückzuziehen. Der Grund dafür waren Komplikationen mit Nvidia, was für viel Diskussion im Netz gesorgt hat.

Ein Jahr später kursieren Gerüchte, dass die gesamte Belegschaft des taiwanischen Mainboard-Teams gekündigt hat und dass der einst beliebte Grafikkarten-Hersteller vor dem Aus stehe. Was ist dran?

Gerücht über Schließung macht die Runde

Obwohl EVGA nun schon seit längerem keine Grafikkarten mehr herstellt, sind sie die Tage in aller Munde. Viele Nutzer können die Entscheidung des Unternehmens, sich aus dem Markt für Nvidia-Grafikkarten zurückzuziehen, nachvollziehen, in Anbetracht der aktuell veröffentlichten Grafikkarten.

Ein Gerücht, dass einem koreanischem Forum entsprungen ist, besagt, dass das Unternehmen sein Hauptquartier in Taiwan geschlossen hat. EVGA hat diese Gerüchte gegenüber TechPowerUp und Linus Tech Tips dementiert und versichert, dass sie weiterhin für ihre Kunden da sind.

Trotzdem sorgen sich viele über die Zukunft des Unternehmens. Erst vor drei Monaten hat einer der wichtigsten Mitarbeiter von EVGA, Jacob Freeman, bekannt gegeben, das Unternehmen nach 17 Jahren Arbeit zu verlassen und seine Karriere bei Nvidia fortzusetzen. Freeman war lange Zeit das Gesicht des Unternehmens.

In einem Interview zwischen Vince »KingPiN« Lucido, einem sehr bekannten Extreme Overclocker, der bei vielen EVGA-Projekten mitgewirkt hat, und Steve Burke von Gamers Nexus, kam die Frage auf, welche weiteren Projekte mit EVGA anstehen. Seine Antwort: »Es werden keine zukünftigen gemeinsamen Projekte mehr stattfinden.«

Ein weiteres schlechtes Omen offenbart der Blick in EVGAs eigenem Online-Store, bei dem die meisten Produkte nicht mehr verfügbar sind.

Das Dementi des Unternehmens bestätigt zumindest, dass die Gerüchte vorerst nur Gerüchte waren und das Unternehmen weiterhin im Geschäft ist, was Kunden erfreuen dürfte, die Produkte von EVGA besitzen und noch Garantieansprüche auf diese haben.

Besitzt ihr selbst eine Grafikkarte von EVGA oder habt Erfahrung mit Produkten des Unternehmens gemacht? Wie zufrieden seid ihr mit diesen gewesen? Was haltet ihr von diesen Gerüchten? Könnte an einer baldigen Schließung etwas dran sein oder ist das nur Schwarzmalerei? Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare!