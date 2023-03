Mann kauft Festplatte mit 2 TB für 10 Euro bei Aliexpress, aber als er sie öffnet, entdeckt der die Realität

Eine externe Festplatte mit 2,0 Terabyte Speicherplatz kostet aktuell mindestens 60 Euro. Da klingt es doch im ersten Moment äußert verlockend, stattdessen nur etwa 10 Euro dafür zu zahlen. Ein aktuelles Beispiel zeigt allerdings einmal mehr, dass ihr von solchen Angeboten die Finger lassen sollte.

Um welchen Fall geht es? Der Reddit-Nutzer NooBGam3R007 hat im berühmt-berüchtigten Online-Shop Aliexpress für 10 US-Dollar eine externe Festplatte mit 2,0 Terabyte gekauft.

Das Bild des Innenlebens der Festplatte, das er bei Reddit geteilt hat, macht aber bereits deutlich, was zu erwarten war: Es handelt sich um Betrug. Und weil das so offensichtlich war, ist in den Kommentaren auch sehr oft die Frage zu lesen: Was hast du bei dem Preis erwartet? .

Quelle: Reddit / User "NooBGam3R007"

Über einen ähnlichen Fall haben wir erst vor ein paar Wochen berichtet. Dabei ging es sogar um eine externe SSD mit einer Kapazität von 16,0 Terabyte, die bei Amazon zu finden war:

SSD mit 16 Terabyte für nur 100 Euro bei Amazon - Kann das mit rechten Dingen zugehen?

Was im Gehäuse drin ist - und was drin sein sollte

In diesem Fall der vermeintlich Festplatte mit 2,0 Terabyte von Aliexpress sehen wir im Gehäuseinneren im Kern nur die folgenden drei Dinge:

einen externen Anschluss zur Verbindung des Datenträgers mit dem PC via USB-Kabel (die beiden Buchsen unten links am Gehäuse)

einen USB-Stick, der über vier Kabel mit dem externen Anschluss verbunden ist (die grüne Platine mit USB-Anschluss unten rechts im Gehäuse)

jede Menge Kleber

Was stattdessen zu sehen sein sollte, ist eine HDD mit Magnetscheiben, wie sie in den günstigsten externen Festplatten mit einer solchen Kapazität üblicherweise verwendet werden. Ein Beispiel dafür seht ihr hier anhand der MyPassport Ultra von Western Digital:

Bildquelle: Lui Kast / Youtube

Zum Vergleich: Selbst sehr große USB-Sticks besitzen meist maximal 1,0 Terabyte und kosten ungefähr 90 Euro aufwärts. Externe SSDs mit einer Kapazität von 2,0 Terabyte sind erst ab ungefähr 120 Euro zu haben. Da sollte ein Preis von 10 US-Dollar also mehr als hellhörig machen.

Wie groß der als externe Festplatte getarnte USB-Stick tatsächlich ist, hat der Reddit-Nutzer bislang nicht bekannt gegeben. Üblich sind in solchen Betrugsfällen aber Kapazitäten von etwa 64 GByte. Passende USB-Sticks könnt ihr bereits für knapp fünf Euro kaufen.

Seid ihr schon mal online über Hardware-Angebote gestolpert, die zu gut gewesen sind, um wahr zu sein? Kennt ihr vielleicht sogar jemand aus eurem Bekanntenkreis, der schon mal Opfer eines solchen Betrugs geworden ist? Und habt ihr bereits Erfahrungen mit dem Online-Shop Aliexpress gesammelt, der nicht unbedingt den besten Ruf genießt? Schreibt es gerne in die Kommentare!