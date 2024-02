Fast wie aus einem Science-Fiction-Film: So wollen Forscher die Erderwärmung stoppen

Wie ein gigantisches Sonnensegel soll uns dieses Projekt die nötige Abkühlung verschaffen. (Quelle: ASRI, YouTube-Video)

Die Erderwärmung ist ein heiß diskutiertes Thema. Doch manchmal gibt es auch gute Nachrichten zur Klimakatastrophe.

Weltweit tüfteln viele Wissenschaftler an Lösungen und bewahren bei diesem neuen Projekt sogar einen besonders kühlen Kopf.

Eine neue Erfindung ist von gigantischer Natur. Cool Earth heißt das neue Projekt der Forscher des Asher Space Research Institute (ASRI) passenderweise und liest sich wie ein Science-Fiction-Roman.

Der verfolgte Ansatz könnte absurder nicht sein: Ein riesiger und beweglicher Sonnenschirm, der unsere Erde abkühlt. Wieso es lohnen könnte, diese kreative Idee zu berücksichtigen, dazu gleich mehr.

Hinweis: Dass der Klimawandel existiert und menschengemacht ist, sieht der Weltklimarat IPCC als Tatsache an. Der aktuellste IPCC-Bericht stammt vom März 2023. Um dem Klimawandel möglichst effektiv entgegenzutreten, können wir alle etwas tun. Sei es durch eine bewusstere, klimafreundlichere Lebensweise oder eine Spende an Organisationen wie den NABU, Unicef oder Greenpeace, die sich für den Klimaschutz einsetzen.

Eine Fläche so groß wie Argentinien

Ja, richtig gelesen: Sie wollen einen riesigen Schirm vor unsere Erde spannen. Aber das ist nur ein Teil ihres Konzepts.

Teil 1 des Plans: Auch bei diesem Plan gilt es, die Emissionen zu verringern, damit weniger Treibhausgase Sonnenstrahlen in unserer Atmosphäre einsperren und damit unseren Planeten aufheizen.

Teil 2 des Plans: Sie wollen einen riesigen Sonnenschirm ins All schicken.

Wieso der Aufwand? Selbst wenn wir unsere Emissionen verringern, bleiben erhöhte Temperaturen erstmal bestehen. Damit wir also unsere Erde etwas abkühlen können, soll dieser Schirm für eine Temperatursenkung von jährlich 1,5 Grad sorgen.

So funktioniert es: Die Wissenschaftler wollen dafür eine große, bewegliche Fläche vor unsere Erde spannen. Diese soll nach Bedarf aufklappbar sein, um so das einfallende Sonnenlicht durchzulassen oder abzufangen.

Die benötigte Fläche dafür beträgt gigantische 2,5 Millionen Quadratkilometer. Zum Vergleich: Das ist die ungefähre Größe Argentiniens. Es ist also ein mittelgroßes Mammutprojekt.

Der Sonnenschirm wird dann vor unserer Erde aufgespannt (bei L1):

L1 ist der besagte Fixpunkt, an dem sich der Sonnenschirm bestenfalls nicht ungeplant losreißen kann. (Quelle ASRI, YouTube-Video)

Der Clou: Damit dieser Schirm nicht wieder zurück auf die Erde fällt oder in die Weiten des Alls abtreibt, wollen die Forscher ihn am sogenannten Lagrange-Punkt (L1) in einer Entfernung von 1,5 Millionen Kilometern zur Erde platzieren.

Dort heben sich Erdgravitation und Sonnenanziehungskraft auf und der Sonnenschirm wäre dauerhaft an einer relativ festen Position. Durch eine steuerbare Lichtdurchlässigkeit soll der Schirm ohne weitere, konventionelle Steuerelemente auskommen.

Hier seht ihr das Projekt als Video:

Die Idee ist nicht komplett neu. Das Magazin futurezone berichtete 2021 über ein ähnliches Projekt anderer Wissenschaftler, an dem zum Beispiel die FH Wiener Neustadt beteiligt war.

Auch wenn die Idee im ersten Moment abwegig erscheinen mag, hat sie Potenzial. Neben gigantischen Sonnenschirmen gibt es übrigens noch deutlich bedenklichere Ansätze zur Regulation unseres Klimas.

Lieber gigantischer Sonnenschirm als Geoengineering

Wir haben bereits in der Vergangenheit darüber berichtet, dass die Wissenschaft auch mithilfe von Geoengineering in unser Klima eingreifen könnte. Wir haben euch das Thema im Artikel Neue Hoffnung gegen den Klimawandel? Warum Geoengineering so verlockend wie gefährlich ist aufbereitet. Da gleicht die Lösung des riesigen Sonnenschirms direkt einer idyllischen Blumenwiese.

Falls ihr weitere Science-Artikel mit Weltraumbezug lesen wollt, gibt’s hier noch eine Überraschende Entdeckung: Viele Planeten sind in jungen Jahren wohl eher flach als kugelig. Das fanden Wissenschaftler vor kurzem dank eines Supercomputers heraus.

Ja, das Thema Klimawandel kann einem Angst einjagen und am liebsten möchte man es vergessen. Doch Erfindungen wie diese – mögen sie auch noch so absurd klingen – sind ein richtiger und wichtiger Weg: Wir denken gemeinsam lösungsorientiert an unsere Zukunft! Und wer weiß, was kluge Köpfe neben gigantischen Sonnenschirmen noch so alles aus dem Hut zaubern werden.