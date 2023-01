Sorge um die wichtigste neue Windows-Technik für Spieler - Wir testen, was dran ist

Aktuell macht ein Bericht von PC Games Hardware zu negativen Auswirkungen von der neuen Windows-Technik DirectStorage die Runde, unter anderem bei Videocardz und Wccftech. Genauer gesagt geht es um sinkende FPS in Forspoken.

In dem Artikel der PCGH war zunächst von Messwerten die Rede, die schnellen NVMe-SSDs mit PCI Express 4.0 oder 3.0 etwa zehn Prozent niedrigere FPS bescheinigten als einer langsamen SATA-SSD, die nicht für DirectStorage geeignet ist.

Inzwischen wurde die Originalquelle zwar korrigiert, selbst gemessen haben wir aber bereits. Da die grundsätzliche Fragestellung zum FPS-Einfluss von DirectStorage durchaus interessant ist, fassen wir die Geschehnisse und unsere Messungen dazu kurz für euch zusammen. Alle Infos zur spielerischen Qualität von Forspoken und der PC-Version findet ihr in unserem ausführlichen Test:

Forspoken Test: Seit Valhalla ließ sich nicht mehr so über eine Open World streiten

Was macht DirectStorage so wichtig? Extrem kurze Ladezeiten, die uns quasi direkt ins Spiel springen lassen, sind nur ein Aspekt der hohen Datenraten, die mit DirectStorage möglich werden. Auch Aufbau und Ablauf von Spielen könnten sich dadurch stark verändern. Was genau das bedeutet, haben wir bei der GamePro bereits mit Blick auf die vergleichbare SSD-Technik der Playstation 5 näher beschrieben. Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel Wie Spiele sich dank SSD radikal verändern könnten, ohne dass wir es merken .

Der ursprüngliche Verdacht der PCGH: Weil bei DirectStorage durch Techniken wir Nvidias RTX IO auch die Grafikkarte eine wichtige Rolle einnimmt, sinken die FPS mit der Technik. Inzwischen wurde der Bericht aber angepasst, da es wohl zu einem Messfehler gekommen ist.

Basis der Tests war der interne Benchmark des Spiels. Die FPS-Werte stammen dagegen aus dem Tool CapFrameX, das im Hintergrund zur Messung verwendet wurde.

Das vermutete Problem dabei: Der Benchmark verwendet verschiedene Szenen und misst auch jeweils die Ladezeiten dazwischen. Während dieser Ladezeiten, die mit einer SATA-SSD klar höher sind, liegen hohe FPS-Werte an, was die Messungen mit CapFrameX laut PCGH wohl verfälscht hat.

Was messen wir selbst?

In unseren eigenen Messungen zum Vergleich einer älteren SATA-SSD mit einer aktuellen NVMe-SSD mit PCI Express 4.0 können wir nur bei den Ladezeiten deutliche Unterschiede feststellen, nicht aber bei den Bildern pro Sekunde. Mehr zu den Ladezeiten erfahrt ihr auch in unserem Tech-Check zu Forspoken.

Ergänzend zu den Messungen im Tech-Check haben wir das SATA-Modell Samsung SSD 830 auch mit Blick auf die FPS gegen die NVMe-SSD Western Digital Black SN850X antreten lassen, sowohl im internen Benchmark als auch im Spiel selbst.

Keine Unterschiede festzustellen: Bei 4K-Auflösung mit maximalen Details und ohne Upsampling erreichen wir in beiden Fällen durchschnittlich 76 FPS im internen Benchmark (Testergebnis laut Forspoken) und etwa 63 Bilder pro Sekunde im Spiel selbst (gemessen mit CapFrameX). Auch die minimalen FPS in Form des 99ten Perzentils fallen mit 53,5 beziehungsweise 52,7 praktisch identisch aus.

Bislang haben wir also zumindest in Forspoken und unseren Testszenarien keine negativen Auswirkungen von DirectStorage auf die FPS gesehen. Grundsätzlich sollte das auch nur dann der Fall sein, wenn die Technik im Spiel gerade tatsächlich zum schnellen Laden von Assets eingesetzt wird. Das muss aber nicht nur während des Ladens eines Spielstands gegeben sein.

Wie genau und wann DirectStorage eingesetzt wird, variiert je nach Titel. Auch insofern wird es spannend sein, sich weitere Spiele mit der neuen Technik genauer anzusehen. Noch sind allerdings nicht viele Titel dieser Art für den PC angekündigt. Dass noch andere Messwerte abseits der FPS und der Ladezeit in Spielen sehr eindrucksvoll sein können, beweist indes das Beispiel von God of War:

Glaubt ihr, dass sich DirectStorage durchaus nennenswert auf die FPS in Spielen auswirken kann? Und würdet ihr sehr geringe Ladezeiten für einen gewissen FPS-Verlust in Kauf nehmen? Schreibt es gerne in die Kommentare!