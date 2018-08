GameStar Pro-Notebooks - zum reduzierten Preis und inklusive Battlefield 1, PUBG und CS:GO

Für diejenigen unter Euch, die Wert auf Flexibilität und ortsungebundenes Gaming ohne Kabelsalat wert legen, haben wir die GameStar-Notebooks konzipiert. Modernste und schnelle CPUs und Grafikkarten sowie Leistung, die stationären Systemen in nichts nach stehen, zeichnen unsere Gamer Laptops aus.

Im ONE GameStar-Notebook Pro 15 und seinem größeren Bruder, dem 17-Zöller ONE GameStar-Notebook Pro 17, sorgt der Core i7-8750H mit sechs bis zu 4,1 GHz schnellen Rechenkernen für perfekte Gaming Performance bei langen Akklaufzeiten. Auch ohne angeschlossenes Netzteil lassen sich so Blockbuster-Games zocken. NVIDIAs GeForce GTX 1060 mit 6 GB sorgt für hohe Grafikleistung auf Desktop-Niveau. Selbst grafikhungrige aktuelle Spiele werden in Full-HD (1920 x 1080 Pixel) flüssig dargestellt.



Unsere beiden GameStar-Notebook Pro-Modelle mit hochwertiger Hardware gibt es jetzt zum reduzierten Preis - inklusive Intel E-Sport Game Bundle (u.a. mit PUBG, Battlefield 1 und CS:GO).*

ONE GameStar-Notebook Pro 17 im Überblick

17.3" entspiegeltes Full HD Display

Intel Core i7-8750-H (6x 2.20 GHz / 4.10 GHz)

NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

500 GB SDD von WD Blue

16 GB DDR4 RAM von Crucial

1 TB HDD

Gratis dazu: Intel Games und Software im Wert von über 190€*

Preis komplett nur 1699€ (statt bisher 1699€)

ONE GameStar-Notebook Pro 15 im Überblick

15.6" entspiegeltes Full HD Display

Intel Core i7-8750H (4x 2.20 GHz / 4.10 GHz)

NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

250 GB SDD von WD Blue

16 GB DDR4 RAM von Crucial

1 TB HDD

Gratis dazu: Intel Games und Software im Wert von über 190€*

Preis komplett nur 1499€ (statt bisher 1599€)

Unsere Gaming-Notebooks werden Euch versandkostenfrei zugestellt und beinhalten darüber hinaus ein Rundum-Sorglos-Paket mit zwei Jahren Garantie inklusive Pick-Up & Return sowie 10 Jahre Gratis-Techniksupport. Einen zehn Euro Gutschein bei unserem Partner Gamesplanet gibt es oben drauf.

