Diese 4 Gaming-Hotels wollen den ultimativen Zocker-Traum erfüllen - was steckt dahinter?

Alle Jahre wieder fragt sich das Werktätigen-Volk: Welcher Urlaubstyp bin ich? Antworten auf die Typfrage wären:

Romantischer Pärchen-Urlaub mit Candle-Light-Dinner - und anschließender Spontan-Trennung am Check-Out-Counter .- Ach, ne.

.- Ach, ne. Selbstfindungs-Urlaub im Kloster und mit meditativer Kopfentspannung und Bio-Tee - Hör bloß auf!

- Hör bloß auf! Gaming-Urlaub mit State-of-the-Art-Rechenknecht, RGB-Leuchtinferno und Gaming-Chair - Wo soll ich unterschreiben?

Erst (Gaming) auschecken, dann (ins Hotel) einchecken: Bevor ich die Master Card Platin zücke, um mein Jahresgehalt für den Gaming-Urlaub par excellence zu verprassen, blättere ich durch den Urlaubskatalog. Blättert doch mit, wenn ihr mögt!

Aber nicht an den scharfkantigen Seiten schneiden! Die Fingerspitzen braucht ihr noch beim Zocken! Es folgt: eine Handreichung in puncto Gaming Hotels.

Reiseziel: Panama

Schon Tiger und Bär aus dem Janosch-Kinderbuch wussten: Panama ist schön! Das gilt insbesondere für Gamerinnen und Gamer! Wieso? Nun, das Hotel Hilton in Panama bietet ein Hotelzimmer für Hardcore-Gamer.

Hinter dem Zimmer Alienware Room steckt der gleichnamige Hardware-Anbieter Alienware – und mit Alienware-Hardware ist natürlich auch das gleichnamige Zimmer bestückt.

Ein Träumchen für Gamer? Nur, wen man finanziell verantwortungslos genug ist, um 349 US-Dollar pro Nacht zu berappen. So viel kostet nämlich eine Übernachtung im Alienware Room.

Ganz schön happig! Aber bevor ich vorverurteile: Was bekommt der Gast denn für seine dreihundertneununddreißig (!) Dollar geboten? Dazu lasse ich Stichpunkte sprechen:

4K-OLED-TV mit 165 Zentimeter Bilddiagonalen

mit 165 Zentimeter Bilddiagonalen Alienware-PC mit State-of-the-Art Gaming-Hardware (so behauptet es zumindest ein euphorisierter TikToker)

mit State-of-the-Art Gaming-Hardware (so behauptet es zumindest ein euphorisierter TikToker) Einen Alienware-Laptop , angestöpselt an einen Bildschirm mit zirka 85 Zentimeter Bilddiagonale

, angestöpselt an einen Bildschirm mit zirka 85 Zentimeter Bilddiagonale Xbox One Elite-Controller

Gaming-Stuhl speziell für Rennspiele

Wer sich mit der Hardware-Marke Alienware identifiziert – also sowieso schon einen Alienware-Hoodie trägt, sich morgens ausrangierte Alienware-Laptops ins Müsli kippt und sein Erstgeborenes auf den Namen Alienware getauft hat - der wird euch die übrige Ausstattung des Hotelzimmers goutieren können. Achtung: Jetzt wird’s dreist dämlich!

Sitzsäcke (bedruckt mit dem Alienware-Logo)

(bedruckt mit dem Alienware-Logo) Doppelbetten mit Alienware-Kopfkissen

Mit dem Alienware-Logo beklebte Duschtür

RGB-artige Akzentbeleuchtung überall (zum Beispiel: kreisch-rosa Leuchten am Badezimmerspiegel oder blaubeer-blaue Deckenleuchten an den Fenstern)

Würde ich im Hilton Alienware einchecken? Mir am Frühstücks-Buffett des Hiltons die in Goldblatt eingeschlagenen Hummerschwänze reinziehen - anschließend auf Sightseeing-Tour durch den Panama-Kanal kugeln: bin ich dabei. Wo ich hingegen ganz bestimmt nicht wäre: Vor einem Alienware-Computer, um CS:GO zu zocken – oder so. Sorry, Hilton Alienware. Schöne Kooperation, aber ohne mich.

Reiseziel: China

Neu ist das Angebot mitnichten. Bereits 2021 hat Kollege Benedikt Schlotmann aus unserer Schwester-Redaktion MeinMMO über das chinesische Beherbergungs-Angebot berichtet – damals war das Gaming-Zimmer bestückt mit:

Gaming-PCs – wahlweise ausgerüstet mit RTX 3070 oder RTX 3080.

– wahlweise ausgerüstet mit RTX 3070 oder RTX 3080. Gaming-taugliche Peripherie-Gerätschaften - darunter: Headsets und die üblichen Eingabegeräte (Mäuse, Tastaturen, you name it).

- darunter: Headsets und die üblichen Eingabegeräte (Mäuse, Tastaturen, you name it). Die Phrase muss erlaubt sein: Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt, denn die Regale sind gefüllt mit der Leib-und-Magenspeise eines jeden Passions-Gamers: Ramen-Nudeln und Pommes Frites! Was braucht der Speiseplan der kulinarisch naiven Gamerin mehr?

Kostenfalle Gaming-Zimmer? Im Vergleich zum Gaming-Zimmer aus Panama (siehe oben) ist des Spielers Zimmer aus chinesischer Provenienz geradezu ein Schnäppchen: Zwischen 70 und 130 Euro bewegte sich der Preis pro Übernachtung - zumindest Anno 2019.



Hier gilt bei der Preisgestaltung: je wertiger die im Zimmer befindliche Hardware, desto hochpreisiger die Übernachtung.

Würde ich in China im Gaming-Hotel einchecken? Meinen China-Trip würde ich vor allem nutzen, um mir den Bauch vollzuschlagen – mit Zongzi, Dim Sum und Won Ton. Tja, und bei dieser 24-Stunden-Fresstour blieben leider auch keine fünf Minuten übrig, um ins Gaming Hotel einzuchecken. Duìbùqǐ!

Reiseziel: Taiwan

Urlaub in östlichen Hemisphären ist euer Ding, aber China habt ihr schon durchgespielt? Dann probiert’s doch mal mit Taiwan? Richtig gelesen: Im iHotel ist jedes der buchbaren Zimmer mit zwei leistungsstarken Gaming-PCs bestückt - und weiteren Spielereien, bei denen Gamer-Herzen einen Purzelbaum machen.

Verglichen mit den anderen Lokalitäten aus dieser Auflistung ist das iHotel sogar günstig: Schlanke 100 Euro pro Nacht müsst ihr hinblättern. Angesichts der wertigen Gaming-Gerätschaften, mit denen die Zimmer beschmückt sind, ein handzahmer Preis. Irgendwie.

Eine Besonderheit bietet das iHotel außerdem: Wer nur mal ein paar Stunden daddeln möchte, aber nicht gleich ein ganzes Zimmer mit Bett, Badewanne und Mini-Bar buchen möchte, für den stehen in der Lobby des Hotels Gaming-Computer bereit. Diese sind einzeln buchbar, was laut maennersachen.de bei 75 US-Dollar losgehen soll.

Würde ich im iHotel einchecken? Die Antwort wird euch überraschen, aber: Nein, würde ich nicht. Man könnte meinen, ich hätte grundsätzlich etwas gegen Gaming-Hotels. Aber nicht doch! Gaming-Hotels verorten sich einfach konträr zu meiner persönlichen Urlaubs-Planung. Es ist nichts Persönliches (sagt der Mann, der während seines letzten Urlaubs Wolfenstein Youngblood durchgespielt hat).

Reiseziel: Hamburg

Ihr bekommt bereits bei der Tram-Reise in den benachbarten Stadtteil Zustände? Allein beim Gedanken an Langstreckenflüge nach China, Taiwan oder Panama Pusteln auf der Haut? No problemo: In Hamburg wurde mit Rcadia mittlerweile ein Gaming-Hotel aus deutschen Böden gestampft.

Um YouTuber LazerStar zu zitieren:

Sämtliche Sch***e kannst du da machen.

Im Gegensatz zu den übrigen Angeboten aus der Liste bietet das Rcadia Hamburg keine mit Gaming-Hardware dekorierten Zimmer. Stattdessen werden separat buchbare Gaming-Attraktionen offeriert – darunter: einen Autoracer (wie damals in der Spielhalle. Die Älteren erinnern sich), ein VR Tower Tag (ähnlich wie Paintball oder Lastertag), PC- & Konsolen-Gaming (so weit, so unspektakulär).

Würde ich im Rcadia Hamburg einchecken? Meine Haltung zu Gaming-Hotels ist mittlerweile mehr als überstrapaziert. Lasst uns deshalb direkt zu meinem persönlichen Fazit springen.

Patrick Poti Ich finde Gaming-Hotels ein klitzekleines bisschen albern. Sicher, gerade in Fernost stünde ich mit meiner Anti-Haltung auf verlorenem Posten, aber meine Sichtweise als Steckrüben-und-Reinheitsgebot-Deutscher ist: Wenn ich auf Urlaub bin, will ich tagsüber möglichst kilometerweit von irgendwelchen Bildschirmen weg.



Okay, abends mit einem 3D-Plattformer die Fingerspitzen trainieren, das geht auch im Urlaub. Aber einen Indoor-Themenpark-Urlaub buchen, bei dem ich mir höchstens von der RGB-Beleuchtung einen Sonnenbrand hole – dazu sage ich: Danke, aber: Nein, danke!



Immerhin weiß ich jetzt, welche Etablissements ich bei meiner nächsten Urlaubs-Planung unter Garantie nicht berücksichtige: Gaming-Hotels – und natürlich auch Berliner Hotels mit zerplatzten Großaquarien. Würde ich beide planerisch ausklammern.



Andererseits: Würde ich mich von einem Anbieter wie Rcadia einladen lassen, um mich im Praxistest von der Urlaubstauglichkeit ihres Angebots überzeugen zu lassen? Aber selbstverständlich!

Findet ihr, Gaming-Hotels sind die beste Erfindung seit der Einführung der Dewey-Dezimalklassifikationen in Bibliotheken – oder sind Gaming-Hotels spätkapitalistische Umtriebe, die in den Orkus der Vergessenheit gehören? Anders gesagt: Wart ihr schon mal Gast in einem Gaming-Hotel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!