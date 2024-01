»Hoffe nur, dass er nicht wegrollt« - Spieler baut einzigartigen PC in einer teuren Felge

Neben der Grafikkarte mit das teuerste Einzelteil des Rechners: die Felge. (Symbolbild)

Es ist das kurioseste Gehäuse, dass wir für einen Gaming-Rechner seit einer Weile gesehen haben: Auf Reddit hat ein Spieler ein Video seines PCs geteilt - der sich in einer Autofelge befindet.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Nein, die Idee eines Gaming-PCs in einer Felge ist nicht neu und wurde schon häufiger aufgegriffen. der8auer etwa bastelte 2021 einen entsprechenden Rechner für den Rennfahrer Daniel Abt zusammen.

Trotzdem fällt der auf Reddit geteilte Rechner auf, denn der Spieler verwendete nicht nur die Felge selbst als Gehäuse - im Video sieht man auch Reifen, Luftdruckkappe und Bremssattel. Das in Verbindung mit den verwendeten Produkten macht ihn dann doch zu etwas Besonderem.

Und darüber hinaus sieht der Rechner auch ziemlich schick aus. Mit der bunten LED-Beleuchtung und Details wie einer Spannungsanzeige im Tachometer-Stil, dem NOS-Aufkleber oder einem Radiator von Mishimoto werden beim Ansehen direkt Erinnerungen an Need for Speed: Underground 2 wach.

Das Highlight ist nicht die PC-Hardware

Leider macht der Ersteller des Reddit-Beitrags keine weiteren Angaben, welche Bauteile sich in Rechner befinden - die von Nutzern kritisierte Kameraführung im Video macht das Herausfinden nicht einfacher:

Der Build ist klasse, aber die Kameraarbeit ist Müll. Zu nah, zu schnell.

Wo wir uns recht sicher sind: Bei der Grafikkarte handelt es sich ausgehend vom Design um eine Gigabyte Aorus. Das sechsseckige Logo in der Mitte in Verbindung mit den beiden Querstreben über den seitlichen Lüftern lässt zudem darauf schließen, dass es sich um eine RTX 2000 handelt oberhalb der RTX 2060. Das genaue Modell konnten wir aber nicht herausfinden.

Glücklicherweise gibt es andere Details, die ins Auge fallen - vornehmlich die Felgen selbst. Die dürften nämlich zu einem der teureren Gehäuse auf dem Markt zählen und sorgen für ordentlich Wirbel in den Kommentaren. So schreibt ein Nutzer etwa:

Keine Chance, dass das ein echter Advan ist, außer er hat einen nicht ersichtlichen Schaden.

Warum die Aussage? Bei der Felge handelt es sich offenbar um eine Advan Racing RZ von Yokohama Wheel. In den Kommentaren wird deren Wert auf 300 bis 700 US-Dollar (275 bis 645 Euro) geschätzt.

36:36 PC-Schnellbau-Meister: Wie Nils euren Gaming-Rechner baute und dabei Leib und Leben riskierte

Wie findet die Community den Rechner?

Für Idee und Detailverliebtheit wird der Erbauer in den Kommentaren einhellig gelobt. Als ein Auto- und Technik-Typ, das ist fantastisch. , Ich liebe, wie der Tacho flackert, bevor er startet. , oder Verdammt, ich bin beeindruckt.

Aber es gibt auch Nutzer, die mit dem Build persönlich nicht viel anfangen können: Sehr kreativer und talentierter Build, aber nicht mein Bier.

Und natürlich gibt es unter dem Video auch Scherze und hilfreiche Anmerkungen:

Hoffe nur, dass er nicht wegrollt Staub ist dem Chat beigetreten Warum die Spannung anzeigen? Temperatur, Auslastung oder Stromverbrauch wären viel nützlicher.

Was meint ihr? Seid ihr von dem Build auch beeindruckt - oder habt ihr in eurem Leben einfach schon zu viele Felgen-Rechner gesehen? Glaubt ihr, dass die verwendete Advan-Felge echt ist? Konntet ihr weitere verwendete Hardware-Bauteile herausfinden? Und welche Werte würdet ihr auf dem Tacho-Display anzeigen? Schreibt es uns in die Kommentare!