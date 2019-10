ROG Intelligent Cooling heißt das neue Kühlsystem von Asus, das nicht nur den Laptop an sich kühler halten soll, sondern auch bei langen Gaming-Sessions helfen soll, indem zusätzlich die Tastatur - besonders die Tasten um WASD - und damit die Finger des Spielers gekühlt werden.





Besitzer eines Asus ROG-Laptops mit der CoolZone-Tastatur sollen in Zukunft keine separate Tastatur mehr nutzen müssen, wenn sie das Laptop-typische Erwärmen der integrierten Tastatur bei längerem Zocken stört.

Die WASD-Tasten werden dadurch kühler gehalten als der Rest der Tastatur, um Spielern eine angenehmere Spielumgebung zu ermöglichen - eine separate Tastatur nimmt allerdings auch nicht übermäßig viel Platz weg.



Interessanter ist das überarbeitete Kühlsystem für die Asus-Laptops an sich. Dadurch soll der mobile Rechner deutlich kühler bleiben.

We vent the WASD keys to allow the fans beneath to generate an airflow through the keyboard. Keeping your fingers cool during marathon gaming sessions. pic.twitter.com/swvw9ho9YG