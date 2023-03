Günstigere Geforce-Grafikkarten kommen schon bald: Release-Gerücht zu RTX 4060 und 4060 Ti

Die neuen RTX 4060-Grafikkarten von Nvidia könnten schon sehr bald in den Regalen stehen (Bild: Nvidia)

Nvidias RTX 4000er-Grafikkarten sind nun schon seit fast einem halben Jahr auf dem Markt und noch immer hält sich die Verbreitung unter Spielern in Grenzen. Aktuell ist die beliebteste Ada-Lovelace-Grafikkarte, die Geforce RTX 4090, in nur 0,3 Prozent aller PCs auf Steam installiert. Daraufhin folgt die Geforce RTX 4080 mit 0,19 Prozent (via Februar 2023 Steam Survey).

In der Vergangenheit waren die 60er-Karten von Nvidia immer die beliebtesten unter Spielern und mit dem Release der RTX 4060 und der RTX 4060 Ti könnte Ada-Lovelace bald im Mainstream ankommen. Die beiden Einsteiger-Grafikkarten sollten neuesten Berichten zufolge nur noch wenige Wochen entfernt sein.

Release im Mai soll bevorstehen

Schon länger kursieren Gerüchte darüber, dass die Geforce RTX 4060 (Ti) im Mai erscheinen könnten. Nun will Wccftech aus ihren Quellen erfahren haben, dass Nvidia in der Tat einen Release im Mai anpeilt. Diese würden damit nur etwa einen Monat nach der Veröffentlichung der Geforce RTX 4070 erscheinen, die für den 13. April erwartet wird.

Mehr zum Thema RTX 4000 wird endlich günstiger: Nvidias neue RTX 4070 hat einen möglichen Release-Termin von Duy Linh Dinh

Beide Grafikkarten sollen auf den 16-Pin 12VHPWR-Stecker setzen, der auch bisher in allen anderen RTX-4000-Grafikkarten zum Einsatz gekommen ist. Den Boardpartnern wird es frei überlassen sein, den neuen Stromanschluss zu verwenden oder auf herkömmliche 8-Pin Stecker zu setzen.

Das Verbauen von »normalen« 8-Pin-Steckern soll einiges günstiger sein, weshalb wohl viele Boardpartner auf diese setzen könnten. Die TGP der RTX 4060 Ti soll etwa 160 Watt betragen, was etwa 25 Prozent niedriger ist als bei der Geforce RTX 3060 Ti.

Wenn ihr mehr über die vermeintliche Leistung der Geforce RTX 4060 Ti erfahren wollt, dann schaut mal hier rein:

Mehr zum Thema 22 Teraflops: Ist Nvidias RTX 4060 Ti wirklich doppelt so stark wie eine PS5? von Duy Linh Dinh

Über die RTX 4060 (ohne Ti) ist noch wenig bekannt. Sie soll den AD107-400-A1-Chip verwenden, derselbe der auch in der RTX 4060-Laptop-GPU zum Einsatz kommt. Erwartet werden 3.072 CUDA-Kerne und 8,0 GByte GDDR6-Speicher. Diese laufen mit 18 Gbps mit einem 128-Bit Speicherinterface, was einer Bandbreite von 288 GB/s entspricht. Die TGP soll 115 Watt betragen.

Beide Grafikkarten könnten in wenigen Wochen in den Regalen stehen, auch wenn es Meldungen gibt, dass der Release-Termin der RTX 4060 ohne Ti-Zusatz noch nicht seitens Nvidia gesichert ist. Ein Preis steht noch nicht fest, jedoch könnte die RTX 4060 Ti 500 Euro und die RTX 4060 etwa 400 Euro kosten.

Auch zur RTX 4050 noch eine Leistungsstufe darunter gibt es interessante neue Gerüchte, über die ihr in Kürze mehr auf GameStar.de erfahrt.

Habt ihr vor euch eine der neuen 60-Grafikkarten der RTX-4000-Generation zu kaufen und wenn ja, welcher Preis wäre für euch angemessen? Schreibt es gerne in die Kommentare!