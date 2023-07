Mit KI Flüge buchen und Häuser kaufen: Google Bard soll dank Erweiterungen noch nützlicher werden

(Bild: Jerry Zhang über Unsplash)

Seit einigen Tagen ist Google Bard auf für deutsche Nutzer verfügbar und hinter den Kulissen geht die Entwicklung am KI-Chatbot fleißig weiter. Der nächste Schritt für Google ist eine Integration von diesem in seine eigenen Dienste sowie in einer Auswahl von denen von Drittanbietern. Die Kollegen von 9to5Google konnten einen ersten Blick auf die kommenden Erweiterungen werfen.

Bard soll das Buchen von Flügen und Hotels stark vereinfachen

Dylan Roussel von 9to5Google konnte einen Blick auf eine frühe Vorschauversion der Google-Bard-Erweiterungen werfen.

Ihm zufolge wird der Chatbot in folgende Dienste integriert werden:

Google Flights

Google Hotels

Google Maps

Youtube

Instacart

Kayak

OpenTable

Redfin

Zillow

Roussel konnte bisher nur die Benutzeroberfläche der Bard-Erweiterungen aufrufen. Mit dieser zu Interagieren war bisher nicht möglich.

Was bringt uns das?

Aktuell bezieht Bard seine Informationen von Webseiten, die im Google-Suchcache gespeichert sind. Es gibt allerdings eine Vielzahl an Informationen, die nicht gecachet werden können und ständig aktuell sein müssen. Ein Beispiel dafür sind variierende Preise bei Flügen und Hotels.

Mit der Integration in Google Flights und Kayak könnte man über gewöhnliche Fragen den richtigen Flug für sich finden und buchen. Dasselbe gilt für Redfin und Zillow, um Immobilien (in den USA und Kanada) zu finden.

Mögliche Prompts, die man Google Bard geben könnte, können lauten: »Zeige mir alle Flüge von Stuttgart nach Berlin für nächste Woche« oder »Zeige mir Häuser in Atlanta für unter 1M Dollar«.

Auch die Google Maps-Erweiterung dürfte sich als äußerst nützlich erweisen. Damit soll man leichter Routen planen und Orte finden können, indem man Bard einfache Fragen stellt. Die YouTube-Erweiterung soll das Finden von Videos, Kanälen und Playlists vereinfachen.

Auf der Google I/O von diesem Jahr hat das Unternehmen außerdem angekündigt, mit mehr Partnern zusammenzuarbeiten - allen voran Adobe. In den kommenden Monaten soll der KI-Bildgenerator Adobe Firefly in Bard integriert werden.

Bard im Langzeittest Google Bard im KI-Langzeittest: Wenn das die Antwort auf ChatGPT ist, dann gute Nacht von Sven Ademi

Auch die Apps des Google Workspace, wie Docs, Gmail und Drive, sollen dank Bard nützlicher und effizienter werden.

Gibt es bestimmte Apps und Dienste, die eurer Meinung nach von einer KI-Integration profitieren können? Habt ihr Google Bard schon selbst getestet und wollt eure Erfahrung damit teilen? Schreibt es uns in die Kommentare!