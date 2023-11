Chrome besitzt nun eine sehr nützliche Funktion - und vielleicht habt ihr sie auch schon

Mit einer simplen neuen Funktion findet ihr heraus, welche Tabs den Speicher-Appetit von Chrome besonders anregen.

Googles Entwickler arbeiten intensiv daran, den Chrome-Browser effizienter zu machen. Für viele gilt er als der Browser mit dem größten Hunger auf euren Arbeitsspeicher.

Vor einigen Wochen hat Google den Arbeitsspeicher-Sparmodus integriert, der Abhilfe geschaffen hat, indem er den RAM von inaktiven Tabs freigibt.

Nun gibt es eine neue Funktion, mit der ihr selbst überprüfen könnt, welche Tabs am meisten verbrauchen. Das Beste daran: Ihr habt sie vielleicht schon und es ist super einfach.

Arbeitsspeichernutzung anzeigen

So funktioniert das neue Feature: Ihr müsst einfach euren Mauszeiger über einen Tab halten. Chrome zeigt euch anschließend in der untersten Zeile an, wie viel Arbeitsspeicher von diesem verbraucht wird:

So sieht das in der Praxis aus. Entschuldigt diesen »Screenshot«. Mit dem Windows Snipping-Tool verschwindet das kleine Fenster.

Das Feature ist bei uns seit Version 119.0.6045.123 aktiv und musste nicht manuell über die Einstellungen aktiviert werden, wie es beim Arbeitsspeicher-Sparmodus der Fall war.

Wenn ihr das Update noch nicht erhalten habt, könnt ihr manuell überprüfen, ob es für euch verfügbar ist:

Klickt in Google Chrome auf das Drei-Punkte-Menü oben rechts

Klickt auf »Einstellungen«

Auf der linken Leiste klickt ihr auf »Über Google Chrome«

Hier seht ihr, ob euer Browser auf dem neuesten Stand ist oder ob ein Update verfügbar ist

Wie von anderen Google Chrome-Updates gewohnt, wird auch dieses in Wellen ausgerollt. Das heißt, dass nicht jeder Nutzer das Update zur selben Zeit erhalten wird.

Solltet es für euch noch nicht bereitstehen, müsst ihr euch einfach noch etwas gedulden. In der Zwischenzeit empfehlen wir euch den Arbeitsspeicher-Sparmodus zu aktivieren, solltet ihr Probleme mit hoher Arbeitsspeichernutzung in Google Chrome haben.

Diesen findet ihr auch in den Einstellungen unter der Kategorie »Leistung«.

Mehr Chrome-Tipps: Chrome Downloads wieder unten anzeigen lassen - so geht’s

Wie nützlich findet ihr dieses neue Google Chrome-Feature? Habt ihr Probleme mit hoher Arbeitsspeicherbelegung beim Verwenden von Chrome? Welche Tipps habt ihr oder empfehlt ihr einen anderen Browser? Gibt es andere Features und Funktionen, die euch in einem Browser besonders wichtig sind? Schreibt es uns in die Kommentare!