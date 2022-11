Update für Google Chrome: Der Browser hat jetzt einen Preis-Tracker

Der Black Friday mit all seinen Angeboten steht wieder vor der Tür. Passend dazu hat Google vor kurzer Zeit eine Shopping-Offensive für seinen Chrome-Browser gestartet und erweitert den Browser um neue Features für den Onlinehandel.

Mit dem neuesten Update des Browsers sind nun erneut zwei Funktionen hinzugekommen, die euch die Suche nach Schnäppchen kurz vor Weihnachten erleichtern soll.

Dabei handelt es sich um einen klassischen Preistracker sowie um eine Suchfunktion in der Seitenleiste, die die Recherche von Produkten erleichtert. Wir stellen euch die beiden neuen Features im Detail vor und verraten, was Google Chrome in letzter Zeit sonst noch im Shopping-Segment verändert hat.

Google Chrome: Preis-Tracking ohne Add-ons

Preisvergleichs-Funktionen und -Add-ons gibt es bereits wie Sand am Meer. Auch Google Chrome verfügt bereits seit einer Weile über einen Preistracker, allerdings nur in der mobilen Variante. Jetzt kommt die Funktion auch auf den Desktop. Das neue Feature scheint dabei tatsächlich einen ordentlichen Mehrwert zu bieten für alle, die gerne auf das beste Angebot warten, statt sofort zuzuschlagen.

Denn ganz ohne Add-on-Installation könnt ihr in Chrome demnächst Produkte als Lesezeichen speichern und euch dann von Chrome per E-Mail darüber informieren lassen, wenn das Objekt eurer Begierde bei einem beliebigen Online-Shop unter einen bestimmten Preis fällt.

Und wo wir gerade beim Add-ons-Loswerden sind: Die folgenden Browser-Erweiterungen solltet ihr laut Google auf keinen Fall verwenden.

Das Chrome-Feature scheint damit ähnlich zu funktionieren wie Preistracker von Anbietern wie Geizhals oder Check24 - nur dass ihr euch weder auf die passende Webseite begeben müsst noch einen neuen Account zusätzlich zu eurem Google-Konto anlegen müsst.

Aktuell soll sich das Feature in der Rollout-Phase befinden. Wir konnten es bis zum Erscheinen dieses Artikels nicht selbst in Aktion testen, da uns das Feature noch nicht erreicht hat. Google hat in seinem Blogbeitrag zu den neuen Funktionen aber ein Bild beigefügt, wie der Preistracker in der US-Version des Browsers aussieht.

Google Chrome: Produkt-Recherche in der Seitenleiste

Bei der neuen Seitenleisten-Suche scheint es sich in erster Linie um eine Komfort-Funktion zu handeln. Diese kennt man bereits vom ebenfalls auf Chromium basierenden Edge-Browser. Nun hat sie es aber auch in das Google-Pendant geschafft.

Wie ihr unseren Bildern entnehmen könnt, öffnet ihr die Seitenleisten-Suche, indem ihr in der Suchleiste oben auf das Google-Logo drückt. Auf der rechten Seite öffnet sich dann eine klassische Google-Suche im kleinen Format.

Besonders bei der Recherche von teureren Produkten fanden wir das neue Feature recht komfortabel. So mussten wir die Shop-Seite nicht verlassen und konnten dennoch verschiedene Spezifikationen, Reviews und Konkurrenzprodukte suchen, bevor wir uns für einen Kauf entschieden hätten.

Dass die neuen Shopping-Features gerade jetzt kommen, ist in unseren Augen kein Zufall. In ein paar Wochen steht der Black Friday als umsatzstärkster Tag im Jahr vor der Tür. Viele Menschen machen von den hohen Rabatten Gebrauch und kaufen große Anschaffungen oder bereits die Weihnachtsgeschenke für den Monat darauf.

Gerade beim Online-Shopping können die beiden Features, die Google nun ausrollt, die Nutzererfahrung optimieren.

Wenn ihr für die Rabatt-Tage eine etwas kuratiertere Auswahl im Tech- und Hardware-Bereich sucht, können wir euch unsere eigene Übersichtsseite zum Black Friday ans Herz legen. Dort findet ihr schon jetzt einige Angebote, die sich in unseren Augen wirklich lohnen.

Findet ihr die beiden neuen Chrome-Features nützlich? Habt ihr sie vielleicht sogar schon verwendet? Oder sind das für euch reine Spielereien, in die Google unnötig Zeit investiert? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!