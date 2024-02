Wie ich bei Google Maps in Deutschland über einen kuriosen Ort gestolpert bin, den man kaum finden kann

Man muss an der richtigen Stelle sehr genau hinsehen, um diesen Ort in Google Maps zu entdecken.

In diesem Artikel geht es nur um ein unerwartetes und letztlich vollkommen unbedeutendes Fundstück bei Google Maps. Es ist aber in verschiedener Hinsicht so kurios, dass ich meine Entdeckungsgeschichte dahinter mit euch teilen möchte.

Alles begann mit der folgenden Frage meines offenbar irritierten älteren Bruders an meinen jüngeren Bruder und mich bei unserem wöchentlichen Treffen in Discord:

Seht ihr auch, was ich sehe, wenn ihr bei Google Maps in Gerbrunn nach 'Fahrrad' sucht?

Diese Location ist gemeint: Es handelt sich um einen offiziell eingetragenen Ort mit der trockenen Bezeichnung furz . Man sieht ihn bei Google Maps nur unter ganz bestimmten Bedingungen, aber was hat es damit auf sich?

Wie man den kuriosen Ort (nicht) findet

Navigiere ich einfach nur bei Google Maps nach Gerbrunn und gebe Fahrrad ein, zoomt die Karte automatisch heraus und Google zeigt mir ganz normale Ergebnisse an, die mein älterer Bruder offenbar nicht meinte.

Mein jüngerer Bruder bestätigte das, also wurde mein älterer Bruder präziser: Es ist neben dem Studentenwohnheim am Casteller Platz. Seht ihr da nichts? . Auch beim näheren Heranzoomen an diesen Ort geschieht zunächst das Gleiche: Google Maps zoomt heraus und zeigt echte Fahrradläden an.

Anders sieht es dagegen aus, wenn ich heranzoome und nicht erneut im Suchfeld Fahrrad eingebe beziehungsweise [Enter] drücke. Klicke ich stattdessen auf die Schalfläche In diesem Gebiet suchen , bleibt die Zoomstufe unverändert und der besagte furz -Ort taucht auf:

Reguläre Suche Reguläre Suche

Was den Ort so kurios macht

Zugegeben, die Bezeichnung allein weckt etwas infantile Instinkte, aber das ist längst nicht das Einzige, das diesen Ort so kurios macht.

Laut der Beschreibung bei Google Maps handelt es sich um einen Fahrradklub , daher taucht er bei der oben beschriebenen Suche überhaupt auf. Selbst wenn ich ohne jeden Suchbegriff ganz nah an die Adresse in der Landgartenstraße in Gerbrunn heranzoome, zeigt Google den Ort bei mir nicht an.

Geöffnet ist der vermeintliche Klub laut Google Maps nur sonntags von 07:00 Uhr bis 21:30 Uhr, wobei es sich hier sicher nicht um echte Öffnungszeiten handelt.

Hinzu kommt ein thematisch völlig unpassendes Foto, das vom Inhaber hochgeladen wurde. Es zeigt unter anderem die Bearbeitung eines Wikipedia-Eintrags, der auf den ersten Blick weder mit Fahrrädern noch mit Gerbrunn etwas zu tun hat:

Was diesen Screenshot des Inhabers mit dem vermeintlichen Fahrradklub "furz" verbindet, bleibt offen.

Gibt man außerdem bei der Websuche von Google gezielt furz Gerbrunn ein, entdeckt man in der Beschreibung rechts von den regulären Suchergebnissen zusätzlich folgenden Text unter dem Titel Von furz :

ahh es is de radweg apjd fapwrweakle

Um welchen Radweg es sich handelt und was die letzten beiden Worten bedeuten, werden wir wohl nie erfahren.

Was es mit dem kuriosen Ort auf sich hat

Es ist anzunehmen, dass es sich um einen Scherz handelt, der bislang nicht bei Google aufgefallen ist.

Das dürfte dadurch begünstigt werden, dass man den Ort wie beschrieben nur unter bestimmten Bedingungen findet - mal von dem unwahrscheinlich Fall abgesehen, dass jemand bei Google Maps nach dem Wort furz sucht (was übrigens nur dieses eine Ergebnis in ganz Deutschland zutage fördert).

Ihr könnt Google eigene Vorschläge für Orte machen, die bei Google Maps ergänzt werden sollen.

Wie landen Orte bei Google Maps? Grundsätzlich kann, wie im Bild oben zu sehen, jeder Google Orte vorschlagen, die dort eingetragen werden sollen und sich dabei auch als Inhaber angeben. Eine anschließende Prüfung sollte aber verhindern, dass Orte wie dieser bei Google Maps auftauchen.

Meiner Erfahrung nach klappt das meistens gut. Zumindest nutze ich Google Maps inzwischen schon sehr lange und kann mich nicht daran erinnern, jemals auf so einen kuriosen Ort gestoßen zu sein. Aber vielleicht geht es euch da ja anders.

Weitere Entdeckungen bei Google Maps der ganz anderen Art findet ihr hier:

Streng geheim und frei zugänglich: Kennt ihr die geheimnisvollsten Orte der Welt auf Google Maps?

Wie sind eure Erfahrungen mit Google Maps? Seid ihr auch schon mal über so einen kuriosen Ort wie diesen gestolpert? Habt ihr bereits selbst Orte bei Google Maps vorgeschlagen und falls ja, wie lange musstet ihr auf die Freigabe des Ortes warten? Oder setzt ihr auf eine Alternative zu Google Maps und wenn ja, welche genau ist das? Schreibt es gerne in die Kommentare!