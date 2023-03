Google Pixel 7a offenbar vorzeitig enthüllt: Das verrät der neue Leak

Ein Twitter-User soll erste Bilder des Google Pixel 7a geleakt haben

Bevor Google die Pixel-8-Serie später in diesem Jahr veröffentlichen wird, dürfen wir das Google Pixel 7a erwarten. Dies sollte günstiger als die beiden anderen Pixel-7-Handys werden und sich in der mittleren Preisklasse platzieren. Noch ist nichts bestätigt, aber ein frischer Leak soll nun zumindest die Existenz des Smartphones beweisen. Der Whistleblower liefert sogar erste technische Details.

90-Hertz-OLED und 64-Megapixel-Hauptkamera

Die Leaks von Debayan Roy haben sich in der Vergangenheit nicht immer als hundertprozentig akkurat herausgestellt, weshalb ihr diesen besser auch mit Vorsicht genießen sollte.

Auf seinem Twitter-Account teilt er erste Fotos vom vermeintlichen Google Pixel 7a. Darauf zeigt er die Vorder- und Rückseite des Handys. Das Design ist dabei den anderen Pixel-7-Handys sehr ähnlich. Die Fotos haben eine relativ geringe Auflösung und auf einige Fragen konnte der Leaker keine eindeutige Antwort geben. Zum Beispiel »glaubt« er, dass das Gehäuse aus Metall besteht. Wir können also davon ausgehen, dass er die Fotos nicht selbst geschossen hat oder das Handy nur kurz in Händen hielt.

Zusätzlich zu den Fotos liefert Debayan Roy erste Spezifikationen zum Handy:

Bildschirm: 6.1-Zoll-FHD+-OLED mit 90 Hz

Prozessor: Tensor G2

Kameras: 64-Megapixel Sony IMX787 und 12-Megapixel-Ultraweitwinkel

RAM: LPDDR5 RAM

Speicher: UFS 3.1 (Universal Flash Storage; keine Angabe zu Kapazität)

Betriebssystem: Android 13

5 Watt Wireless Charging

Die Specs sind so ziemlich das, was man von einem Mid-Range-Pixel-7 erwarten könnte. Sehr erfreulich ist die Bildwiederholrate von 90 Hz. Der Vorgänger, das Google Pixel 6a, musste sich mit 60 Hz begnügen. Eine weitere sinnvolle Ergänzung ist die Unterstützung für kabelloses Laden, jedoch nur mit langsamen 5 Watt.

Zusätzlich zu diesem Leak gab es vor einigen Tagen einen Leak zum nächsten Feature-Update für die aktuellen Pixel-Handys. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

Leaks haben sich in der Vergangenheit durchaus als wahr entpuppt. Was ist eure Meinung zu den ersten technischen Daten zum Google Pixel 7a? Geht so in Ordnung oder gibt es andere Features, die euch wichtig wären? Mit 90-Hertz-Display hat das Mittelklassehandy den neuen iPhone sogar etwas voraus. Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!