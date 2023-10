Pixel 8: Googles neue Smartphone-Generation in der Übersicht

Die neue Pixel-Famile: Mit dem Pixel 8 steht die neue Generation vor der Tür.

Die neue Generation der Pixel-Smartphones steht an: Auf dem Made by Google -Event hat Google erwartungsgemäß das neue Pixel 8 vorgestellt.

Das Pixel 8 verspricht einige neue Features, die das Google-Smartphone zum besten Pixel aller Zeiten machen sollen. Eine für Kaufinteressierte negative Nachricht gibt es aber dennoch - welche das ist und mit welchen Specs das Pixel 8 dennoch überzeugen will, zeigen wir in der folgenden Übersicht.

Mit der neuen Generation schrumpft Google das Display etwas: Statt bisher 6,3 Zoll liegt die Diagonale des OLED-Bildschirms bei nur noch 6,2 Zoll. Dafür steigt die Bildwiederholrate endlich auf variable 120 Hertz an, die Auflösung bleibt hingegen bei 2.400 x 1.080 Pixel stehen.

Zudem schraubt Google an der Helligkeit des Bildschirms, die dank Actua -Display bei 2.000 cd/m² liegen soll. Geschützt wird die Front durch Gorilla Glass Victus.

Google verspricht das hellste Display, das je in einem Pixel verbaut war.

Wie beim Pro-Modell fungiert auch im regulären Pixel 8 der neue Tensor G3 als Schaltzentrale des Smartphones. Dieser wächst auf neun Kerne an, zu denen auch der neue Cortex X3 zählt und primär für die gestiegene Performance verantwortlich ist.

Diese ist auch notwendig, um die neuen magischen Tools von Google antreiben zu können. Hierzu zählen neue Werkzeuge zur Bild- und Videobearbeitung, etwa der magische Editor , der Bilder einfacher denn je aufpolieren soll.

Beim Speicher bleibt alles wie gehabt: Acht Gigabyte Arbeitsspeicher werden von wahlweise 128 oder 256 GByte interner Kapazität flankiert, die sich jedoch nicht per MicroSD-Speicherkarte erweitern lassen.

Die Kamera bleibt im Gegensatz zum Pro-Modell nahezu identisch zum Vorgänger. Weiterhin werden eine 50-MP-Weitwinkellinse sowie ein Ultraweitwinkel mit 12 Megapixeln verbaut. In der Front ist hingegen eine 10,5-MP-Selfiekamera eingelassen.

Immerhin gibt es ein leichtes Plus beim Akku zu verzeichnen. Dieser wächst im Pixel 8 auf eine Kapazität von 4.575 mAh an, was ausgehend vom Vorgänger für eine Videowiedergabe-Laufzeit von etwa 13 Stunden ausreichen sollte.

Pixel 8: Preis und Release

Das Google Pixel 8 wird erneut in drei Farbvariationen angeboten, zu denen Obsidianschwarz, Rose und Hazel zählen. Unabhängig von der gewählten Farbe und Speicherkapazität steht für Kunden hier allerdings der eingangs erwähnte Negativpunkt an, denn in allen Variationen erhöht Google die UVP.

Pixel 8 mit 8+128 GByte: 800 Euro

Pixel 8 mit 8+256 GByte: 860 Euro

Damit steigen die Preise im Vergleich zur UVP um etwa 150 Euro an. Gerechtfertigt werden soll das auch damit, dass Google beim Pixel 8 langfristig plant: Der Support-Zeitraum, in dem das neue Smartphone mit Android-Updates versorgt wird, wächst auf sieben Jahre an.

Die Vorbestellungsphase des Google Pixel 8 wird ab sofort freigegeben, der offizielle Marktstart erfolgt hingegen am 12. Oktober.

Jetzt seid ihr gefragt: Kann euch das Pixel 8 überzeugen? Ist der Aufpreis für die gebotenen Upgrades gerechtfertigt oder ist der längere Zeitraum nicht genug? Gefiel euch die Pro-Version des Smartphones besser? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!