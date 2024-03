Google Pixel 8a: Das Warten auf das Android-Handy kann sich aus mehreren Gründen lohnen

Das Pixel 8a kommt 2024 und das Warten kann sich durchaus lohnen. (Bild: Pixel 7a)

Die A-Serie von Google steht für ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis, an das das Google Pixel 8a aller Voraussicht nach anknüpfen wird. Neue Informationen zum Pixel 8a bescheinigen dem Gerät nun drei starke Upgrades (via Android Authority).

Wer sich also in diesem Jahr ein neues Handy kaufen möchte, könnte gut beraten sein, auf das Pixel 8a zu warten. Das gilt auch mit Blick auf einen möglichen Kauf des Vorgängers Pixel 7a.

Das Google Pixel 8a bekommt ein besseres Display

Laut dem oben verlinkten Artikel erhält das Mittelklasse-Smartphone aus dem Hause Google gleich zwei Verbesserungen, die das Display betreffen:

120 Hertz

1.400 Nits HDR-Helligkeit

Damit würde das A-Modell mit seinem Bruder, dem Pixel 8, gleichziehen. Zur Erinnerung: Das Pixel 7a kommt auf eine Helligkeit von 1.000 Nits und eine maximale Bildwiederholrate von 90 Hertz.

Laut OnLeaks soll das Pixel 8a so aussehen.

Gerade bei direkter Sonneneinstrahlung kann ein helleres Display durchaus praktisch sein. Die Auflösung des verbauten Panels soll sich ebenfalls an der des Pixel 8 orientieren und 2.400 x 1.080 betragen.

Im Vergleich zum Pixel 7a sollen die Displayränder zu dem deutlich abgerundet sein. Auch im Inneren soll es eine weitere typische Aufrüstung geben.

Tensor G3-Chip kommt fürs Pixel 8a

Weniger überraschend dürfte das Upgrade auf den Tensor G3-Chip sein. Die Unterschiede zum Pixel 8 sowie 8 Pro mit diesem Chip werden nicht groß ausfallen, im Vergleich zum Tensor G2-Chip aus dem Pixel 7a ist es aber ein ordentlicher Sprung nach vorne.

Damit sollte das Pixel 8a genug Power auf der Brust haben, um von allen neuen (KI-)Features zu profitieren, die bisher der achten Generation vorbehalten waren.

Ob Google im Zuge dessen auch die Update-Garantie von stolzen sieben Jahren auf das kommende A-Modell ausweiten wird, ist noch nicht bekannt. Gut möglich, dass sich der Hersteller das lange Update-Versprechen ähnlich wie Samsung für die Flaggschiff-Serie vorbehält.

Das Pixel 7a wird vermutlich günstiger

Wie üblich werden mit der Einführung neuer Produkte die Vorgängergenerationen günstiger. Wenn man 2024 ein Google-Smartphone kaufen möchte, könnte sich der Kauf des Pixel 7a nach der Einführung seines Nachfolgers in mehrfacher Hinsicht lohnen.

Laut Android Authority wird das Pixel 8a kein Kamera-Upgrade erhalten und die gleiche Konfiguration wie das Pixel 7a haben, was nicht unbedingt eine schlechte Nachricht ist.

Das Pixel 7a hat im Blindtest des großen Tech-YouTubers MKBHD vor vielen anderen Flaggschiff-Smartphones den ersten Platz belegt.

Wenn euch also die Kamera wichtig ist, könnte das Pixel 7a im Jahr 2024 eine gute und günstigere Alternative zum kommenden Pixel 8a sein.

Allerdings solltet ihr bedenken, dass dieses Modell nur noch zwei Jahre Android-Updates erhält, dafür aber noch vier Jahre Sicherheitsupdates.

Es gilt also unabhängig davon, ob man auf das Pixel 8a oder das günstigere Pixel 7a spekuliert - das Warten auf das neuere Modell kann sich so oder so lohnen.

Wie sieht es bei euch aus? Plant ihr 2024 eine Neuanschaffung oder seid ihr mit eurem aktuellen Handy-Begleiter rundum zufrieden? Welches Mittelklasse-Smartphone könnt ihr bedenkenlos empfehlen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!