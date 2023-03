Google veröffentlicht den ersten Feature Drop für 2023. Seit gestern Abend kann das Update über die Systemeinstellungen des Pixel-Smartphones heruntergeladen werden.

Der Suchmaschinen-Riese verteilt nicht nur Updates für die eigene Handy-Reihe, sondern integriert auch die eigene Smartwatch in den Update-Zyklus des Feature Drops. Auf welche Neuheiten sich Pixel-User freuen dürfen, erfahrt ihr im Folgenden.

Schnelleres Night Sight für Pixel 6 und 6 Pro

Mit Night Sight sollen weitaus bessere Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen möglich sein. Die schnellere Night Sight-Funktion wurde bereits zum Start der Pixel 7-Reihe bekannt gegeben.

Nun geht das verbesserte Feature auf das Pixel 6 und 6 Pro über. So sollen Besitzer des Vorgänger-Modells in den Genuss des Performance-Boosts und damit zu schnelleren Aufnahmen kommen, »selbst wenn der Raum nicht perfekt ausgeleuchtet ist«.

Magic Eraser für alle Google-Smartphones ab dem Pixel 4a

Das Kameratool zum Entfernen von Objekten und Menschen wird inzwischen auf alle kompatiblen Pixel-Smartphones verteilt. Google kündigte dieses Feature zunächst für alle Google One-Abonnenten ein - iOS eingeschlossen.

Der Magic Eraser landet jetzt auf alle kompatiblen Pixel-Smartphones (ab dem Pixel 4a).

Timer auf allen Pixel-Geräten sichtbar

Besitzer eines Google Nest-Geräts dürften sich am meisten über diese neue Funktion freuen. Wird ein Timer beispielsweise auf einem Nest Hub erstellt, seht ihr den Timer automatisch auch auf eurem Pixel-Handy.

Sogar eine Push-Benachrichtigung wird auf das Google-Smartphone versendet, sobald der Timer abläuft.

Der Timer wird auf Nest-Geräte und Google-Handys gespiegelt.

Fest integriert: Health Connect

Die Gesundheits- und Fitness-App Health Connect ist nun fest im Betriebssystem integriert. Damit werden alle Aktivitätsdaten verschiedener Gesundheitsanwendungen und Fitness-Tracker zu einem Ort zusammengeführt, wie Samsung Health, Fitbit, Oura und weitere Dienste.

Die Daten innerhalb von Health Connect sollen lediglich lokal auf den Geräten gespeichert und nicht in die Cloud hochgeladen werden.

Health Connect wird eine zentrale Anlaufstelle für Gesundheits- und Fitness-Daten.

Direct My Call - besser durch Telefon-Menüs navigieren

Mithilfe der Funktion von Direct My Call sollen ab dem Pixel 4a die Menüoptionen von geschäftlichen Rufnummern visuell auf dem Bildschirm erscheinen. Somit kann schneller und einfacher zur gewünschten Nebenstelle navigiert werden.

Pixel Watch - mehr Einstellungen für Audio und Display

Smartwatches mit Wear OS 3+ (wie die Pixel Watch) erhalten ein Update mit neuen Ton- und Anzeigemodi. Mit Hilfe von Mono-Audio soll die durch »Split-Audio verursachte Desorientierung verringert werden«.

Das Display der Smartwatch erhält außerdem weitere Funktionen für Farbkorrektur- und Graustufenmodi.

Weitere Optionen für Google Pixel-Smartphones

Google nennt noch weitere kleinere Features, die in die Geräte integriert werden:

Ultrabreitband-Autoschlüssel : Mit dem Pixel-Smartphone in der Tasche kann das Auto automatisch verriegelt und entriegelt werden, je nachdem ob ihr euch dem Auto nähert oder entfernt. Ebenfalls kann auch der Motor über das Handy in der Tasche gestartet werden, so Google. Verfügbar ist diese Funktion nur für das Pixel 6 Pro und Pixel 7 Pro sowie ausgewählte BMW-Modelle ab 2022.

: Mit dem Pixel-Smartphone in der Tasche kann das Auto automatisch verriegelt und entriegelt werden, je nachdem ob ihr euch dem Auto nähert oder entfernt. Ebenfalls kann auch der Motor über das Handy in der Tasche gestartet werden, so Google. Verfügbar ist diese Funktion nur für das Pixel 6 Pro und Pixel 7 Pro sowie ausgewählte BMW-Modelle ab 2022. Fast Pair für Chromebooks : Kopfhörer können jetzt auch mit den Laptops auf Basis von Chrome OS schnell und bequem mit einem Fingertipp gekoppelt werden.

: Kopfhörer können jetzt auch mit den Laptops auf Basis von Chrome OS schnell und bequem mit einem Fingertipp gekoppelt werden. Neue Emoji-Kombinationen : In der Emoji Kitchen stehen nun weitere Möglichkeiten zur Kombination von Emojis zur Verfügung.

: In der Emoji Kitchen stehen nun weitere Möglichkeiten zur Kombination von Emojis zur Verfügung. eSIM: Auf den Pixel 7-Geräten können nun zwei eSIMs mit Dual-SIM Dual Standby verwendet werden.

Die Sturzerkennung für die Pixel Watch ist in Deutschland leider nicht mit den wichtigsten Funktionen verfügbar. Auf welche Neuerungen des Features Drops freut ihr euch dennoch? Habt ihr das Update bereits heruntergeladen und testet die neuen Funktionen auf dem Pixel-Smartphone? Welche Generation der Pixel-Geräte verwendet ihr in eurem Alltag? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!