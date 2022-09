Google Pixel 7: Alle bisherigen Informationen zu Preisen, Specs und Release

Google macht in diesem Jahr kein Hehl um einige Informationen zu ihrer neuen Pixel-7-Reihe, die uns am 6. Oktober mitsamt der Pixel Watch präsentiert wird. Nicht nur das Design der Smartphones ist lange offiziell, auch das Datum zur Vorbestellung wurde bereits bestätigt. Ihr könnt die neuen Geräte direkt nach dem Event ordern.

Nun veröffentlichte Google auch Videos zu den beiden Smartphones und der ersten smarten Armbanduhr des Suchmaschinen-Anbieters. Diese sind allerdings nicht die ersten Videos zur neuen Smartphone-Reihe. Ein Unboxing-Video des Pixel 7 Pros wurde bereits auf Twitter veröffentlicht. Alle weiteren bekannten Details zu den beiden kommenden Smartphones erfahrt ihr hier in unserem Artikel.

Google Pixel 7 und 7 Pro - Design und Verarbeitung

Wer sich bereits die ersten Bilder der kommenden Smartphone-Reihe von Google angeschaut hat, wird eines mit Sicherheit feststellen: Der Hersteller bleibt der Designlinie der vorherigen Pixel 6 und 6 Pro treu. Die auffällige und bisher einzigartige Rückseite mit dem horizontalen Kamera-Element wird weiter fortgeführt.

In diesem Jahr scheint der Balken, in dem die Kameras verbaut sind, allerdings aus Metall gefertigt zu sein statt aus Glas. Wie bei der 6er-Reihe erhält das Pro eine Telelinse und kommt so auf drei Kameras, das Standardmodell bleibt hingegen bei zwei Kameras.

Drehen wir die Smartphones um, blicken wir wohl in Zukunft auf ein 6,7 Zoll großes Pixel 7 Pro. Auch dieses Maß ist identisch zum Vorgänger. Das Pixel 7 soll anscheinend auf 6,3 Zoll Bildschirmdiagonale kommen, statt den 6,4 Zoll aus dem letzten Jahr. Der Formfaktor dürfte also nur minimal kleiner ausfallen.

Das Display soll ebenfalls unwesentliche Veränderungen erfahren. Beim Pro-Modell bleibt Google wohl bei einer Auflösung von 3120 x 1440 Pixeln mit 120 Hertz. Auf Wunsch kann der Benutzer das Display auf 1080p (Full-HD) herunterdrosseln, um beispielsweise Akku zu sparen.

Wem die 60 Hertz in der Bildwiederholrate ausreichend sind, der wird auch mit 90 Hertz bei einer Auflösung von 1080p (FullHD+) beim Standard-Modell des Pixel 7 glücklich werden.

In welchen Farben ist das Google Pixel 7 und 7 Pro im Oktober erhältlich? Abseits der regulären Farben wie Schwarz oder Weiß bietet der Suchmaschinen-Riese jeweils eine außergewöhnlichere Farbgestaltung an:

Google Pixel 7 Pro

Obsidian (Schwarz)

Schnee (Weiß / Silber)

Hazel (Grün / Gold)

Google Pixel 7

Obsidian (Schwarz)

Schnee (Weiß / SIlber)

Lemongrass (Gelbgrün / Gold)

Welche Geschütze fährt Google bei der Kamera auf?

Wie eingangs erwähnt, bleibt der Hersteller bei den zwei respektive drei Kameralinsen auf der Rückseite. Insgesamt stechen diese optisch aber deutlicher hervor. Das Pixel 7 wird neben der Hauptkamera eine Ultra-Weitwinkelkamera erhalten, wohingegen das Pro zusätzlich mit einer Telekamera samt vierfach optischem Zoom auftrumpft.

Die Objektive bleiben in ihrer Auflösung unverändert. Dementsprechend löst die Hauptkamera mit 50-Megapixeln auf und die Ultra-Weitwinkelkamera bleibt bei den etablierten 12 Megapixeln. Die Telelinse des Pro-Modells ist mit 48 Megapixeln ausgestattet.

Smartphones von Google sind vor allem für ihre hervorragende Kamera-Qualität bekannt, die der Hersteller mithilfe einer KI erreicht. Mit dem neuen Tensor-2 -Chip sind im Vorfeld kleinere CPU-Sprünge geleakt worden, allerdings soll der Prozessor bei der GPU mit 20 Prozent mehr Leistung nachlegen sowie 35 Prozent für Machine Learning, wie der Entwickler Kuba Wojciechowski preisgibt.

Die Frontkamera der beiden Geräte sollen nun auf einen 11-Megapixel-Sensor von Samsung setzen statt der vorherigen 8 Megapixeln beim Pixel 6.

Tensor-Chip der 2. Generation

Bisherigen Hinweisen zufolge setzt Google bei ihrem zweiten Chip auf eine 4-Nanometer-Fertigung. Neben den 20 Prozent an Mehrleistung und der Beschleunigung um 35 Prozent für Machine Learning soll der Chip auch 20 Prozent mehr Energieersparnis bieten.

Neben der GPU wird Googles neue Tensor Processing Unit (kurz TPU) mit dem Codenamen Janeiro zum Einsatz kommen. Kuba Wojciechowski verspricht sich davon unglaubliche und brandneue KI-Erlebnisse .

In Sachen CPU sollen das Pixel 7 und das 7 Pro einen kleineren Sprung von rund 10 Prozent Performancezuwachs hinlegen. Grund hierfür sind die integrierten Kerne, die so auch beim Tensor-Chip der ersten Generation wiederzufinden sind. Lediglich die Taktraten wurden minimal erhöht. Laut Kuba Wojciechowski könnte Google diese Entscheidung zugunsten der Stromersparnis getroffen haben.

Ausstattung und Preise

Die genauen Preise zum Release der beiden Smartphones lassen sich derzeit nicht mit Gewissheit bestimmen. Laut eines britischen Händlers müsst ihr euch auf einen Preisanstieg der neuen Geräte einstellen, sofern ihr diesen Leaks glauben schenkt:

Google Pixel 7 Pro:

Google Pixel 7 Pro 128 Gbyte - rund 1035 Euro

Google Pixel 7 Pro 256 Gbyte - rund 1156 Euro

Google Pixel 7:

128 Gbyte - rund 734 Euro

256 Gbyte - rund 855 Euro

Auf Twitter kursiert auch bereits ein weiterer Leak mit den US-Preisen:

Es ist stark anzunehmen, dass es sich hierbei jeweils um die kleinste Ausführung mit 128-GByte-Speicher handelt. Das Pixel 6 Pro startete im letzten Jahr ebenfalls mit 899 US-Dollar - allerdings setzen sich die Preise in Amerika exklusive der Mehrwertsteuer zusammen.

Wie die Preise des Google Pixel 7 und 7 Pro in Deutschland aussehen, werden wir wohl endgültig erst am 6. Oktober erfahren. Wir berichten euch natürlich zeitnah, sobald uns nähere Informationen dazu vorliegen.

Eine größere Option jenseits der 256 GB wird wohl seitens Google hierzulande erneut nicht angeboten. Die optionale Erweiterung des Speichers via SD-Karte halten wir außerdem für weniger realistisch.

Vorläufiger Überblick - Pixel 7 (Pro) und Pixel 6 (Pro)

Google Pixel 7 Pro Google Pixel 7 Google Pixel 6 Pro Google Pixel 6 Android-Version Android 13 Android 13 Android 12 (Update auf Android 13 seit 15. August) Android 12 (Update auf Android 13 seit 15. August) Display 6,7 Zoll, 120-Hertz-OLED-Display mit QHD+ und 1.440 x 3.120 Pixel 6,3 Zoll, 90-Hertz-OLED-Display mit FHD+ und 1.080 x 2.400 6,7 Zoll, 120-Hertz-OLED-Display mit QHD+ und 1.440 x 3.120 Pixel, 512 ppi, 19,5:9 Seitenverhältnis, Corning Gorilla Glas Victus 6,3 Zoll, 90-Hertz-OLED-Display mit FHD+ und 1.080 x 2.400, 411 ppi, 20:9 Seitenverhältnis, Corning Gorilla Glas Victus Prozessor Google Tensor 2 Google Tensor 2 Google Tensor 1 Google Tensor 1 Hauptkamera Triple-Kamera:



50-Megapixel-Weitwinkel, 12-Megapixel-Ultra-Weitwinkel, 48-Megapixel-Telezoom Dual-Kamera:



50-Megapixel-Weitwinkel, 12-Megapixel-Ultra-Weitwinkel Triple-Kamera:



50-Megapixel-Weitwinkel mit 1,2 μm Pixelgröße,

Blende f/1,8



12-Megapixel-Ultra-Weitwinkel mit 1,25 μm Pixelgröße,

Blende f/2,2



48-Megapixel-Telezoom mit

0,8 μm Pixelgröße,

Blende f/3,5









Dual-Kamera:



50-Megapixel-Weitwinkel mit 1,2 μm Pixelgröße,

Blende f/1,8



12-Megapixel-Ultra-Weitwinkel mit 1,25 μm Pixelgröße,

Blende f/2,2 Frontkamera 11 Megapixel mit 4K-Unterstützung 11 Megapixel mit 4K-Unterstützung 11 Megapixel mit 1,22 μm Pixelgröße, Blende f/2,2 8 Megapixel mit 1,12 μm Pixelgröße, Blende f/2,0 Arbeitsspeicher 12 GB LPDDR5-RAM 8 GB LPDDR5-RAM 12 GB LPDDR5-RAM 8 GB LPDDR5-RAM Festplattenspeicher 128/256 GB (nicht erweiterbar) 128/256 GB (nicht erweiterbar) 128/256 GB (nicht erweiterbar) 128/256 GB (nicht erweiterbar) Akkukapazität Nicht bekannt Nicht bekannt 5000 mAh 4600 mAh Konnektivität GPS, LTE, 5G, NFC GPS, LTE, 5G, NFC Wi-Fi 6E, 5G-Ultrabreitband, NFC, GPS Wi-Fi 6E, 5G, NFC, GPS Gewicht / Abmessungen Nicht bekannt Nicht bekannt 210 Gramm, 164 x 76 x 9 Millimeter 207 Gramm, 159 x 75 x 9 Millimeter Farben Obsidian (Schwarz), Schnee (Weiß / Silber), Hazel (Grün / Gold) Obsidian (Schwarz), Schnee (Weiß / Silber), Lemongrass (Gelbgrün / Gold) Stormy Black (Schwarz), Cloudy White (Weiß),

Sorta Sunny (Gelb / Orange) Stormy Black (Schwarz), Sorta Seafoam (Blau / Gelb), Kinda Coral (Rot, Koralle) Sonstige Featues Fingerabdrucksensor, USB-C-Anschluss, Stereo-Lautsprecher, IP68-Zertifizierung gegen Wasser und Staub, Wireless-Charging



Weitere Informationen folgen Fingerabdrucksensor, USB-C-Anschluss, Stereo-Lautsprecher, Wireless-Charging



Weitere Informationen folgen Fingerabdrucksensor unter dem Display, USB-C-Anschluss, Stereo-Lautsprecher, Wireless-Charging, IPX68-Zertifizierung gegen Wasser und Staub Fingerabdrucksensor unter dem Display, USB-C-Anschluss, Stereo-Lautsprecher, Wireless-Charging, IPX8-Zertifizierung gegen Staub, Preise Nicht bekannt Nicht bekannt ab 899 Euro ab 650 Euro

Vorbestellen könnt ihr sowohl das Pixel 7 Pro als auch das Pixel 7 am 6. Oktober, nach dem Event von Google.

Seid ihr auf das Event von Google am 6. Oktober gespannt? Freut ihr euch auf die neue Smartphone-Reihe oder sind euch die Änderungen zum Vorgänger zu marginal? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!