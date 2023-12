Dank einer Neuerung im Google-Kalender könnte ihr Aufgaben jetzt leichter angehen

Auf der Suche nach einer Anwendung, mit der ich meine verschiedenen Aufgaben(-bereiche) besser unter einen Hut bekomme, habe ich mir vor wenigen Monaten Todoist besorgt.



Die ersten paar Wochen war ich von den zahlreichen Möglichkeiten angetan, meine Aufgaben zu kategorisieren (in Sub-Kategorien, mit Icon versehen und farbcodiert), Deadlines kalendarisch festzuhalten, Prioritäten (niedrige, mittlere, hohe Priorität) oder Filter zu setzen (»zeige mir nur Aufgaben aus Projekt XY an«).



Wenigen Wochen später war mir das Drunter und Drüber in Todoist aber zu viel und ich bin zu einer Kombination aus Google Kalender, Google Tasks und Stift & Papier zurückgekehrt.



Damit fahre ich persönlich jetzt deutlich besser. Deshalb freue ich mich darüber, meine Aufgaben jetzt auch zu Hause am stationären Computer mit Google Tasks herumzuschubsen.



Einerseits begrüße ich das, weil so meine Aufgaben direkt neben den Terminen im Google-Kalender laufen. Andererseits bin ich aber auch noch skeptisch, ob der schlanke Funktionsumfang von Google Tasks meinen Bedürfnissen gerecht wird.



Ein Schritt in die richtige Richtung ist die neue Ansicht aber alle mal.