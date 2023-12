Ein spaßiges Google-Wimmelbild feiert die häufigsten Suchbegriffe der letzten 25 Jahre - und Taylor Swift schlüpft aus einem Easter Egg

»Ja, ist denn heut' schon Weihnachten?«, sagte einst der Kaiser im Rahmen einer Werbekampagne. Wir antworten heute: »Wenn Taylor Swift aus dem Ei bricht, dann schon, lieber Franzi.« (Bildmontage: Eva Rinaldi Photograph/Flickr; Picturellarious; Margo_Alexa/Adobe Stock))

Google hat ein wunderbar chaotisches und farbenfrohes Wimmelbildspiel veröffentlicht. »The Most Searched Playground« beinhaltet 25 der am häufigsten eingegeben Suchbegriffe der letzten 25 Jahre.

Wer sich durch das spaßige Mini-Spiel klickt, darf sich auf Begegnungen mit solchen unterschiedlichen Persönlichkeiten wie Albert Einstein, Pikachu oder Taylor Swift freuen.

Wie funktioniert Googles Wimmelbild-Spiel?

Das interaktive Panoramabild ist befüllt mit den Personen, Orten oder anderen Dingen aus den Top-Suchbegriffen bei Google.

Es funktioniert denkbar einfach: Am linken Rand gibt es 25 Hinweise zu den Suchbegriffen aus fünf verschiedenen Kategorien. Meint ihr, eines der Bildelemente passt dazu, klickt ihr einfach im Bild selbst darauf. Liegt ihr richtig, wird der entsprechende Hinweis links mit einem grünen Haken versehen.

KK Walker sagt zum gesamten Bild:

»Es ist ein bisschen wie Wo ist Walter? und enthält etwa 1.700 einzigartige Figuren.«

»Wo ist Walter?« (im Original: »Where’s Waldo?«) ist eine Kinderbuchreihe mit großformatigen Bildern, bestückt mit zahlreichen Personen. Ziel der Bücher ist es, den namensgebenden Walter in den vor Menschen nur so wimmelnden Seiten zu finden.

Puh, auf diesem XXL-Panoramabild die Übersicht zu behalten, ist eine herkulische Herausforderung.

Während zum Wimmbelbild an sich damit im Kern alles gesagt ist, folgt für Fans von Taylor Swift und für besonders Neugierige eine Erklärung dazu, was es mit ihrer Sonderrolle darin auf sich hat und wie ihr das passende Easter Egg zu ihr frei schaltet.

Was hat Taylor Swift mit Googles Wimmelbild-Spiel zu tun?

Für Fans der Musikerin Taylor Swift – im Fan-Jargon auch »Swifties« genannt – gibt es auf dem Google-Wimmelbild eine besondere Überraschung: Eine interaktive Schnitzeljagd, die sich extra um die weltberühmte Liedermacherin und ihre Musik dreht.

Wieso hat Google das Extra für Swifties verbaut? Weil die von ihren Fans Tay Tay genannte Interpretin »Googles meistgesuchte Liedermacherin der letzten 25 Jahren war«, wie der Hollywood Reporter schreibt.

❓Wie funktioniert es? Auf Googles Panoramabild verstecken sich zehn Hinweise mit Taylor-Swift-Bezug. Findet ihr alle, solltet ihr einen Hinweis zu einem »fehlenden Schlüssel« erhalten, wie Polygon schreibt.

❗Spoiler-Alert: Swift-Fans weltweit haben das Rätsel längst gelöst. Ihr könnt mittlerweile direkt auf das Easter Egg zugreifen, wie wir euch weiter unten in diesem Artikel zeigen.

Wer sich dagegen durch das Wimmelbild rätseln möchte, aber beim Knobeln hängenbleibt, für den hat comingsoon.net eine Vollauflösung geschrieben. Diese lautet folgendermaßen:

Herz-Sonnenbrille: Eine Frau, die auf einer Bank sitzt, befindet sich oberhalb des hohen Friseur-Turms rechts oben auf der Karte. Sie sitzt da und schaut auf den Fluss hinaus. Schlange: Ganz oben in der Mitte der Karte ist ein Heckenlabyrinth, in dem sich eine grüne Schlange befindet. Guckt euch über dem gelben donutförmigen Stand um. Disco-Kugel: Schaue unten links auf der Karte, um Spider-Man zu finden. Der Superheld ist gerade dabei, auf einen gelben Turm zu klettern. Die Discokugel befindet sich am Fuß des Turms - genauer gesagt: in einer Muschel unter Wasser. Uhr: Folge dem linken Rand der Karte nach unten, um die Uhr auf einem rot-weißen Stand zu finden. Herz-Plüschtier: Finde den Manga-Charakter Naruto links mittig auf der Karte, über dem Wasser schwebend. Direkt über ihm befindet sich ein Stand mit dem Herz-Plüschtier. »13«-Hand: Die Hand, auf deren Innenseite die Zahl 13 geschrieben steht, befindet sich rechts von Taylor Swift. Ein Zuschauer hält ein Schild hoch, auf dem die Hand abgebildet ist. Cowboy-Stiefel: Das Riesenrad befindet sich rechts mittig auf der Karte. Schaut euch am Sockel des Riesenrads nach einem Laden mit rot-weißem Dach um. Darin befinden sich die Cowboystiefel. Möwe: Am rechten Rand der Karte steht ein roter Heißluftballon. In der Nähe des Korbs sitzt eine Möwe. Hand-Herz: Unten rechts auf der Karte befindet sich ein riesiger Stapel Pfannkuchen. Direkt unter dem Stapel sitzen zwei Personen, dass mit ihren Händen ein Herz formen. Champagner-Gläser: Auf der linken Seite der Kartenmitte befindet sich Ariel, die Meerjungfrau. Schaut auf den Holzsteg oben links von ihr. Darüber, auf der ersten Etage eines Gebäudes, ist ein Barkeeper. Dieser hält ein Tablett mit Champagnergläsern in den Händen.

Folgt ihr der obigen Anleitung, füllt sich euer Inventar nach und nach mit den Gegenständen für des Rätsels Lösung.

Alle Gegenstände gefunden - und dann? Habt ihr alle zehn Gegenstände eingesammelt, solltet ihr einen Buchstaben erhalten.

Wie comingsoon.net schreibt, müsst ihr euch nun mit anderen Rätselfreunden zusammenschließen, um eure erhaltenen Buchstaben abzugleichen. Denn die Buchstaben zusammengesetzt ergeben ein bestimmtes Wort. Mit diesem erhaltet ihr Zugang zum Easter Egg.

Spoiler-Warnung: Des Rätsels Lösung Swift-Fans weltweit haben das Rätsel natürlich längst geknackt. Das geheime Wort lautet »Sagittarius« (zu Deutsch: »Schütze«), das Sternzeichen der Musikerin.

Was bietet Taylor Swifts Easter Egg?

Auf allthestarsaligned.com findet ihr zuallererst ein eineinhalbminütiges Video über Taylor Swift.

In diesem spricht die Künstlerin ihren persönlichen Prozess beim Schreiben von Liedtexten. Aber vor allem werden einige Höhepunkte aus den Google-Suchbegriffen mit der Künstlerin und ihren Fans dargestellt.

Dazu zählen zum Beispiel »The most searched Taylor Swift Performance« oder »City searching for Taylor Swift the most« (die Antwort lautet: Manila, die Hauptstadt der Philippinen).

Alternativ könnt ihr das oben angesprochene Easter-Egg-Video direkt auf YouTube aufrufen. Wir haben es euch auch gleich hier unten verlinkt:

Unter dem Video folgen mehrere Kacheln. Darin befinden sich einige der Top-Google-Suchtrends zu Taylor Swift.

Zum Beispiel »The most searched Taylor Swift music video from any album is: you belong with me« oder »The most searched folklore lyric meaning is for the song: cardigan«. Einige der Kacheln sind YouTube-Videos, die sich mit einem Klick abspielen lassen.

Patrick Poti Ich bin kein Taylor-Swift-Fanboy. Ich weiß (fast) weniger als nichts über die Künstlerin und habe noch nie eines ihrer Musikvideos gesehen.



Es entspricht aber den Gegebenheiten, dass bei mir in den Jahren 2021 und 2022 die Swift-Songs »…Ready for It?« und »I Did Something Bad« in der Endlosschleife liefen, weil sie mir sehr gut gefallen.



Nachdem ich erfahren habe, dass Swifts Sternzeichen ihr Google-Osterei knackt, bin ich überzeugt: Astro-Influencerin Palina Rojinski sollte mal bei Swift den Kaffeesatz lesen. Aber das sei nur mit einem liebevollen Augenzwinkern festgestellt.

Findet ihr die Taylor-Swift-Überraschung in Googles Puzzle-Spiel spaßig oder könnt ihr der Musikerin Taylor Swift weniger abgewinnen? Findet ihr es unterhaltsam, wenn Künstlerinnen und Unternehmen »die Synergien nutzen«, um es im Business-Sprech zu sagen, oder könnt ihr solchen werblichen Maßnahmen weniger abgewinnen? Und welche Popkultur-Ikonen habt ihr im Wimmelbild gefunden? Berichtet uns gerne von euren Fundstücken in den Kommentaren.