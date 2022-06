So enthüllt ihr mit der Grafik von Spotify Pie euren wahren Musikgeschmack

Wenn ihr Musikfreunden auf den gängigen Social-Media-Plattformen folgt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass mehr und mehr Nutzer eine Grafik von ihrem persönlichen Musikgeschmack posten. Diese Grafiken sind mit einem Service namens Spotify Pie erstellt und das ist ganz einfach. Wir zeigen euch, wie es geht.

Bei Spotify Pie handelt es sich nicht um einen Service des Streaming-Anbieters selbst, sondern von Darren Huang, einem Programmierer und Student an der University of California in Los Angeles. Der Dienst schnappt sich Daten eures Hörverhaltens des letzten Monats und fasst diese in einem Kuchendiagramm zusammen.

Die verschiedenfarbigen Kuchenstücke stehen dabei jeweils für ein Subgenre, das ihr gehört habt. Hier ist Spotify Pie sehr genau. Exakte Prozentzahlen zeigt das Diagramm hingegen nicht an, weshalb ihr diese nur anhand der Größe des Stücks abschätzen könnt.

Darunter findet ihr noch eine Liste mit Künstlern und Bands, die ihr im letzten Monat gehört habt. Umso größer die Schriftart, umso öfter habt ihr euch diesen Künstler angehört. Die Webseite von Darren Huang, auf der ihr das Diagramm erstellt, ist für Smartphones optimiert. Auf dem Desktop ist die Darstellung schlicht zu groß für den Bildschirm.

So erstellt ihr euren Spotify Pie

Wenn ihr euren eigenen Spotify Pie erstellen und teilen möchtet, ist das ganz einfach. Voraussetzung dafür ist natürlich ein aktiver Spotify-Account, mit dem ihr im letzten Monat Musik gehört habt. Ihr geht wie folgt vor:

Öffnet die Webseite von Darren Huang Klickt auf Login to Spotify Loggt euch über die sich nun öffnenden offizielle Seite accounts.spotify.com ein und bestätigt, dass das Programm eure Daten nutzen darf

Nach der Bestätigung baut sich blitzschnell euer persönliches Spotify-Kuchendiagramm auf. Hier seht ihr nun Subgenres und Künstler, die ihr dort am meisten gehört habt. Wenn ihr das teilen möchtet, macht ihr am besten ein Screenshot davon, speichert diesen und ladet ihn anschließend auf einer Social-Media-Plattform eurer Wahl hoch. Das Diagramm sollte dann so oder so ähnlich aussehen:

Habt ihr schon euer eigenes Kuchendiagramm erstellt? Haben euch die Ergebnisse überrascht oder waren sie für euch vorhersehbar? Lasst es uns gerne wissen.