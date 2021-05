Dieser Artikel soll euch helfen, heiß begehrte Hardware zu einem vernünftigen Preis zu bekommen. Wir durchstöbern Twitter, Discord, Facebook und so ziemlich jeden Onlineshop im deutschsprachigen Raum auf der Suche nach Grafikkarten, neuen Konsolen und den besten Hardware-Angeboten für Gamer. Falls ihr spannende Angebote seht, schreibt sie uns gerne in die Kommentare und wir nehmen sie hier auf.

Affiliate-Hinweis: Shop-Links in diesem Ticker sind in den allermeisten Fällen Affiliate-Links. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr GameStar: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.

Hardware kaufen - 10. Mai bis 16. Mai im Ticker

Update 10. Mai, 11:24 Uhr: Bloomberg.com berichtet, dass Kunden wohl noch länger mit extremen Wartezeiten bei der Playstation 5-Produktion rechnen müssen. Das ist erstmal nichts neues. Nun hat Sony-CFO Hiroki Totoki allerdings verlauten lassen, dass sich die aktuellen Lieferengpässe wahrscheinlich noch bis ins Jahr 2022 hinziehen werden. Demnach plant Sony, zwischen April 2021 und März 2022 14,8 Millionen PS5 zu produzieren - bisher waren es 7,8 Millionen Konsolen bis zum 31. März. Die hohe Nachfrage ist dadurch natürlich noch lange nicht gedeckt. Wir müssen uns also weiterhin gedulden.

Update 10. Mai, 11:10 Uhr: Wenn ihr euch tiefer ins Thema Playstation 5 einlesen möchtet, gibt es übrigens im Ticker von GamePro und im neusten Artikel von Games Wirtschaft nützliche Infos.

Update 10. Mai, 10:53 Uhr: Spielt ihr mit dem Gedanken, euch einen neuen Prozessor zu kaufen? Amazon hat momentan den AMD Ryzen 7 5800X günstiger als bei der Konkurrenz im Angebot.



AMD Ryzen 7 5800X bei Amazon [Anzeige]

Update 10. Mai, 09:57 Uhr: Nintendo-Fans aufgepasst! Einige Anbieter haben die Nintendo Switch Lite in der gelben Farbvariante aktuell für unter 200 Euro im Angebot. Hier unsere Übersicht:



Bei Saturn bekommt ihr außerdem die Nintendo Switch Lite in Koralle und/oder Türkis inklusive Animal Crossing und einer dreimonatigen Switch Online-Mitgledschaft im Bundle. Die Aktion läuft noch bis zum 18. Mai.

Update 10. Mai, 09:10 Uhr: Blicken wir noch einmal kurz auf die letzten Monate zurück, was die Verfügbarkeit von Playstation 5-Konsolen betrifft. Die meisten Drops in diesem Jahr fanden mittwochs statt. Nur in den ersten beiden Januar-Wochen und der ersten April-Woche gab es keine Drops. In der letzten Woche (3. Mai bis 7. Mai) hatte GameStop am Mittwoch um 16 Uhr ein kleines Kontingent im Angebot, das natürlich sofort ausverkauft war. Der letzte Drop bei Amazon ist bereits 19 Tage her, MediaMarkt und Saturn hatten zuletzt Ende März Konsolen im Angebot.

Update 10. Mai, 09:05 Uhr: Falls ihr auf der Suche nach einem Gaming Headset seid, hat Amazon aktuell ein sehr verlockendes Angebot für euch parat. Das Turtle Beach Recon 70X Gaming Headset [Anzeige] gibt es dort aktuell deutlich unter dem Marktpreis. Die Aktion läuft noch bis 12 Uhr.

Update 10. Mai, 09:00 Uhr: Guten Morgen, liebe Schnäppchenjäger:innen. Ab heute werden wir euch hier regelmäßig über die neusten Entwicklungen auf dem Hardware-Markt informieren. Und wir beginnen passend mit einer spannenden Woche. Denn verschiedenen Quellen zufolge könnte uns in dieser, vielleicht auch erst in der nächsten Woche ein PS5-Drop bevorstehen. Zumindest glauben viele Händler, dass sie Mitte Mai neue Ware erhalten werden. Wir behalten die Augen offen und setzen euch umgehen in Kenntnis.

