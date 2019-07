Die Lautsprechersysteme des US-amerikanischen Herstellers Sonos zählen nicht unbedingt zu den günstigsten Modellen auf dem Markt - eigentlich. Denn das Möbelunternehmen Ikea ist eine Kooperation mit Sonos eingegangen.

Das Ergebnis sind zwei Sonos-Lautsprechermodelle, die vergleichsweise günstig angeboten werden (via Golem). Beide Modelle hören auf den Namen Symfonisk.

Das erste Gerät ist ein Regallautsprecher und kostet knapp 100 Euro, eine passende Wandbefestigung ist für zehn Euro zu haben. Ikea bietet diese Box als Regallautsprecher inklusive Wi-Fi-Funktion an. Der Symfonisk entspricht beim Klangbild dem Sonos Play 1 - kostet aber rund 50 Euro.

Ergänzend dazu verkauft Ikea einen weiteren Symfonisk-Lautsprecher, der in einer Tischlampe verbaut ist. Für diesen Modell werden 180 Euro fällig - es ähnelt dem Sonos One, der aber ebenfalls 50 Euro teurer ist.

Stereoklang mit Abstrichen

Wer Stereo-Klang genießen will, kann zwei Symfonisk-Regallautsprecher miteinander koppeln. Allerdings sind der Lampen- und der Regallautsprecher nicht miteinander kompatibel, ebenso wenig wie die Symfonisk- und die herkömmlichen Sonos-Modelle Play 1 und One.

Ansonsten verfügen die Symfonisk-Lautsprecher aber über ähnliche Eigenschaften wie andere Sonos-Geräte: Per Netzwerkanschluss oder WLAN verbinden sich die Symfonisks mit dem Internet, drei Menütasten sind für die Bedienung zuständig.

Golem lobt im Testbericht den guten Klang auf Augenhöhe mit den Basis-Produkten von Sonos dahinter zu einem fairen Preis. Auch Techcrunch ist vom Preis-/Leistungsverhältnis angetan, ähnliches gilt für den Test bei Spiegel Online.

Sowohl der Regal- als auch der Lampenlautsprecher lassen sich in das Sonos-Ökosystem integrieren. Ikea bietet die beiden Geräte ab dem 1. August 2019 in den eigenen Einrichtungshäusern sowie im Online-Shop an.