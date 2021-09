Anfang des Jahres hat der Möbelriese Ikea angekündigt, neue Produkte speziell für das Gaming dauerhaft in sein Sortiment aufzunehmen. Laut einer aktuellen Pressemitteilung soll es ab dem ersten Oktober nun auch in Deutschland so weit sein.

Insgesamt kommen sechs neue Reihen dazu, genauer gesagt »Huvudspelare«, »Utespelare«, »Matchspel«, »Gruppspel«, »Uppspel« und »Lånespelare«. Die Reihe Uppspel ist dabei in Zusammenarbeit mit Asus unter dem Markennamen »Republic of Gamers« (ROG) entstanden.

Warum ich nach der ersten Ankündigung nicht ganz glücklich mit den dort gezeigten Gaming-Möbeln von Ikea gewesen bin, erfahrt ihr in der unten verlinkten Kolumne. Danach folgt unsere neue Übersicht mit allen kommenden Produkten samt Preisen.

Mehr zum Thema Ikeas Gaming-Möbel verdienen diese Bezeichnung nicht

Alle neuen Ikea-Produkte in der Übersicht

Zu acht Gaming-Stühlen und vier Gaming-Tischen gesellen sich weitere Möbelstücke wie ein Schubladenelement oder eine Glasvitrine sowie unterschiedliches Zubehör, von der Halterung für Mauskabel über eine Ringleuchte bis hin zu Lochplatten.

Mit Abstand am teuersten sind die beiden elektrisch höhenverstellbaren Tische der Uppspel-Reihe für ungefähr 500 Euro, die Gaming-Stühle kosten zwischen 50 und 300 Euro, das günstigste Produkt ist ein Bild für knapp fünf Euro. Die Stühle der Gruppspel-Reihe erscheinen erst im Januar 2022.

Gaming-Stühle

»Gruppspel« Schwarz 299,99 Euro »Gruppspel« Schwarz-Rot 249,99 Euro »Gruppspel« Weiß-Braun 249,99 Euro »Matchspel« Schwarz 149 Euro »Matchspel« Weiß 149 Euro »Utespelare« Schwarz 99,99 Euro »Utespelare« Grau-Weiß 99,99 Euro »Huvudspelare« 49,99 Euro

Gaming-Tische

»Uppspel« (180 x 80 cm, elektrisch höhenverstellbar) 499,99 Euro »Uppspel« (140 x 80 cm, elektrisch höhenverstellbar) 469,99 Euro »Utespelare« Schwarz (160 x 80 cm, höhenverstellbar) 99,99 Euro »Utespelare« Weiß (160 x 80 cm, höhenverstellbar) 99,99 Euro

Zubehör »Lånespelare«

Ringleuchte mit Handy-Halterung 34,99 Euro Fußbodenschutz (100x110 cm) 29,99 Euro Mehrzweckkissen/Decke 24,99 Euro Zubehörhalter in Handform 19,99 Euro Mauspad groß mit Aufdruck (90 x 40 cm) 14,99 Euro Mauskabelsicherung 9,99 Euro Becherhalter 8,99 Euro Becher mit Deckel und Trinkhalm 7,99 Euro Nackenkissen 6,99 Euro Mauspad klein ohne Aufdruck (36 x 44 cm) 5,99 Euro

Zubehör »Uppspel«