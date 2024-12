Indiana Jones und der Große Kreis: Die Systemanforderungen sind da und bringen euren PC ans Limit

Die empfohlenen PC-Specs für Indiana Jones und der Große Kreis haben es in sich. (Bildquelle: Bethesda)

In wenigen Tagen ist es so weit: Mit Indiana Jones und der Große Kreis wollen Entwicklerstudio Machine Games und Publisher Bethesda Softworks euch so nah wie noch nie an den famosen Abenteuer/Archäologen heranlassen.

Unter anderem soll das mit dem Wechsel in die Egoperspektive gelingen. Schon der Launch-Trailer zu Indiana Jones und der Große Kreis hat verraten, dass die Suche an zahlreiche »atemberaubende Orte« führt.

Atemberaubend sind auch die PC-Systemanforderungen, die Bethesda Softworks nach langem Warten endlich aus der Schatzkammer holte. Folgende Spezifikationen nennt der Publisher im offiziellen Blogbeitrag:

Indiana Jones und der Große Kreis - Systemanforderungen »Minimum«: Niedriges Grafik-Preset, 1080p bei 60 FPS CPU : AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-10700K

: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-10700K RAM: 16 GByte

16 GByte GPU : AMD Radeon RX 6600 / Nvidia Geforce RTX 2060 Super / Intel Arc A580

: AMD Radeon RX 6600 / Nvidia Geforce RTX 2060 Super / Intel Arc A580 Speicher : 120 GByte freier SSD-Speicher

: 120 GByte freier SSD-Speicher OS: Windows 10/11 64-Bit »Empfohlen«: Hohes Grafik-Preset, 1440p bei 60 FPS CPU : AMD Ryzen 7 7700 / Intel Core i7-12700K

: AMD Ryzen 7 7700 / Intel Core i7-12700K RAM: 32 GByte

32 GByte GPU : AMD Radeon RX 7700 XT / Nvidia Geforce RTX 3080 Ti

: AMD Radeon RX 7700 XT / Nvidia Geforce RTX 3080 Ti Speicher : 120 GByte freier SSD-Speicher

: 120 GByte freier SSD-Speicher OS: Windows 10/11 64-Bit »Ultra«: Ultrahohes Grafik-Preset, 2160p bei 60 FPS CPU : AMD Ryzen 7 7900X / Intel Core i7-13900K

: AMD Ryzen 7 7900X / Intel Core i7-13900K RAM: 32 GByte

32 GByte GPU : AMD Radeon RX 7900 XT / Nvidia Geforce RTX 4080

: AMD Radeon RX 7900 XT / Nvidia Geforce RTX 4080 Speicher : 120 GByte freier SSD-Speicher

: 120 GByte freier SSD-Speicher OS: Windows 10/11 64-Bit

Neben der überall vorausgesetzten SSD fällt eine weitere Ansage in den zusätzlichen Notizen auf: Eure GPU muss zwangsläufig über Raytracing-Kapazitäten verfügen, um das neue Indy-Abenteuer überhaupt starten zu können.

Entsprechend ist davon auszugehen, dass im gesamten Spiel ab Werk zumindest partielle RT-Effekte zu sehen sein werden.

Gleichermaßen erklärt das auch, wie die happigen Systemanforderungen begründet werden, zumal diese für native Auflösungen gelten.

Wollt ihr die volle Ladung Raytracing in Indiana Jones und der Große Kreis sehen, wird eure Grafikkarte mächtig ins Schwitzen geraten:

Indiana Jones und der Große Kreis - Systemanforderungen mit Full RT »Minimum«: Niedriges Grafik-Preset, 1080p bei 60 FPS CPU : AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-10700K

: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-10700K RAM: 16 GByte

16 GByte GPU : Nvidia Geforce RTX 4070 Zusätzlich: DLSS 3 mit Frame Generation (Preset: Quality)

: Nvidia Geforce RTX 4070 Speicher : 120 GByte freier SSD-Speicher

: 120 GByte freier SSD-Speicher OS: Windows 10/11 64-Bit »Empfohlen«: Hohes Grafik-Preset, 1440p bei 60 FPS CPU : AMD Ryzen 7 7700 / Intel Core i7-12700K

: AMD Ryzen 7 7700 / Intel Core i7-12700K RAM: 32 GByte

32 GByte GPU : Nvidia Geforce RTX 4080 Zusätzlich: DLSS 3 mit Frame Generation (Preset: Balanced)

: Nvidia Geforce RTX 4080 Speicher : 120 GByte freier SSD-Speicher

: 120 GByte freier SSD-Speicher OS: Windows 10/11 64-Bit »Ultra«: Ultrahohes Grafik-Preset, 2160p bei 60 FPS CPU : AMD Ryzen 7 7900X / Intel Core i7-13900K

: AMD Ryzen 7 7900X / Intel Core i7-13900K RAM: 32 GByte

32 GByte GPU : Nvidia Geforce RTX 4090 Zusätzlich: DLSS 3 mit Frame Generation (Preset: Performance)

: Nvidia Geforce RTX 4090 Speicher : 120 GByte freier SSD-Speicher

: 120 GByte freier SSD-Speicher OS: Windows 10/11 64-Bit

Bevor ihr jetzt nach Indys Peitsche sucht und uns vorwerft, wir würden AMD absichtlich ignorieren: Tun wir nicht. Bethesda nennt an dieser Stelle tatsächlich gar keine Radeon-Grafikkarten.

Mit »Full Raytracing« ist nämlich auch Pathtracing gemeint, zu dem AMD-Grafikkarten zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht in der Lage sind.

Immerhin kündigten die Radeon-Macher an, dass an dem Pathtracing-Feature gearbeitet wird und auch die RX 7000 unterstützen wird - aber eben nur zu einem späteren Zeitpunkt

8:43 Indiana Jones und der Große Kreis - Vorschau-Video: Wir haben's endlich gespielt!

Autoplay

Abseits davon wird bei Nvidia-Grafikkarten für volles Pathtracing stets DLSS 3 mitsamt Frame Generation in verschiedenen Presets vorausgesetzt. Die in den »regulären« Anforderungen genannte SSD-Pflicht bleibt natürlich ebenfalls bestehen.

Karten auf den Tisch: Wer von euch kann einen PC sein Eigen nennen, der volles Raytracing im Ultra-Preset von Indiana Jones und der Große Kreis packt? Ist das neue Abenteuer für euch ein Grund, aufzurüsten oder haltet ihr die Specs für überzogen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!