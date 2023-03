Die aktuell reichsten Menschen der Welt, sortiert in einer umfassenden Tabelle

Es ist kein Geheimnis, dass das meiste Geld der Welt beim reichsten Prozent der Menschen liegt - zumindest grob überschlagen. Aber wer genau sind die Menschen, um die es dabei geht?

Wie viel Geld die reichsten Menschen der Welt genau haben und wie hoch die Verluste und Gewinne waren, hat Visual Capitalist in zwei anschaulichen Grafiken verdeutlicht. Dabei geht es sowohl um die allgemeine Top 10 der reichsten Menschen der Welt als auch um spezifische Bereiche.

Tech-Branche dominiert, doch steht nicht auf Platz eins

Man könnte meinen, Tech-Giganten wie Jeff Bezos (Amazon) oder Elon Musk (SpaceX / Tesla / Twitter) würden auf dem ersten Platz der reichsten Menschen stehen, doch der französische Unternehmer Bernard Arnault konnte sich im Verlauf des letzten Jahres vom dritten auf den ersten Platz vorkämpfen.

Arnault ist der Gründer des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE. Er steht hinter bekannten Marken wie zum Beispiel Louis Vuitton oder dem Champagner-Hersteller Moët & Chandon. Sein Networth (Reinvermögen) liegt demnach bei knapp 202 Milliarden US-Dollar.

Allerdings ist die Hälfte der Top 10 weltweit von Tech-Giganten wie Elon Musk und Jeff Bezos besetzt. Sie liegen je auf Platz zwei und drei. Und das, obwohl vor allem Bezos letztes Jahr ordentlich Verluste hinnehmen musste. Aber dazu gleich mehr.

Gehört Elon Musk zur Tech-Branche? Musk wird in der Grafik zwar nicht in der Tech-Top 10 angezeigt, wir finden allerdings, dass er durchaus so eingeordnet werden kann.

Der frühere Spitzenreiter Bill Gates ist auf Platz sechs immer noch mit dabei, auch wenn er eher auf dem absteigenden Ast sitzt - soweit wenn man das bei einem Vermögen von rund 105 Milliarden Dollar überhaupt sagen kann. Das könnte unter anderem daran liegen, dass Gates sich dieser Tage hauptsächlich seinen diversen philanthropischen Tätigkeiten widmet, die viel Geld kosten. Mehr dazu findet ihr hier:

Andere Superreiche aus der Tech-Branche sind Larry Ellison (Platz 4), der Gründer des amerikanischen Soft- und Hardware-Herstellers Oracle und Steve Ballmer (Platz 8), EX-CEO von Microsoft und Besitzer des Basketballclubs Los Angeles Clippers.

Françoise Bettencourt-Meyers ist auf Platz 10 gelandet und die einzige Frau auf der Liste. Sie hält den größten Aktienanteil am Kosmetikunternehmen L’Oréal.

Die Superreichen nehmen Verluste hin

Visual Capitalist berichtet gleichzeitig, dass die reichsten Menschen der Welt letztes Jahr insgesamt 10 Billionen Dollar Verlust gemacht haben. Die Grafik oben zeigt den Verlust beziehungswesie die Erhöhung des Networths der zehn reichsten Menschen der Welt.

Vor allem die Entwicklung von Jeff Bezos’ Reichtum ist bemerkenswert. Der Amazon-Gründer hat satte 32 Prozent seines Vermögens verloren, beziehungsweise neu investiert: von 171 Milliarden fällt er auf 117 Milliarden Dollar. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass 2022 mit einem Nettoverlust von 2,7 Milliarden Dollar Amazons schlechtestes Jahr der Firmengeschichte war.

In dieser Grafik erkennt man auch deutlich, was für ein gutes Jahr Bernard Arnault hatte. Sein Vermögen ist um 28 Prozent gewachsen. Damit hatte sein Unternehmen das mit Abstand stärkste Wachstum. Der einzige superreiche Techie, der keine Verluste eingefahren hat, ist Larry Ellison, der Gründer von Oracle.

Welche interessanten Fakten zieht ihr aus der umfangreichen Grafik? Gibt es Personen oder Platzierungen, die euch besonders überrascht haben? Oder kanntet ihr die reichsten Menschen der Welt bereits größtenteils?