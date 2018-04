Intel »Arctic Sound« - Gaming-Grafikkarte soll ein »Paukenschlag« sein

Nach dem Wechsel des ehemaligen Radeon-Chefs Raja Koduri von AMD zu Intel ist es in letzter Zeit etwas ruhig um die Grafikpläne des blauen Lagers geworden. Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, laut denen Intel sogar nur an einem Grafikchip arbeitet, der für das Video-Streaming in großen Rechenzentren optimiert ist und entsprechend weniger interessant für den Gaming-Bereich.

Doch nun meldet Ahraf Eassa von The Motley Fool in mehreren Nachrichten bei Twitter, dass Raja Koduri sich dafür eingesetzt habe, auch Gaming zu berücksichtigen.

Bonus: Apparently @Rajaontheedge is redefining Arctic Sound (first Intel dGPU), was originally targeted for video streaming apps in data center, but now being split into two: the video streaming stuff and gaming. Apparently wants to “enter the market with a bang.”